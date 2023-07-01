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"РВК-Архангельск" доложил о готовности к работе в зимний период

«РВК-Архангельск» завершил подготовку к зиме. Все производственные службы предприятия готовы к работе в период прохождения отопительного сезона. 

 Специалисты водоканала переложили почти 1 000 метров сетей водоснабжения, устранили более 500 повреждений с начала года. На сетях водоотведения бригады промыли 28 км трубопроводов. В течение года сотрудники предприятия ликвидировали более 8500 подпоров и засоров, устранили свыше 100 повреждений на сетях канализации.

 «Для стабильной работы в зимний период проведены профилактические работы на всех объектах предприятия – центральных очистных сооружениях водоснабжения и канализации, водонасосных и канализационных станциях. Проверена вся запорно-регулирующая арматура. Закуплены необходимые реагенты для водоподготовки. Также имеется запас труб и других материально-технических средств. Разработан план обслуживания водоразборных колонок в условиях низких температур», – рассказал главный инженер «РВК-Архангельск» Дмитрий Черкашин.

 Также с начала года бригады «РВК-Архангельск» проверили порядка 400 колодцев. В итоге специалисты водоканала закрыли 353 канализационных и 40 водопроводных люков. 

«Наша ремонтная программа реализуется в течение всего года. Но из-за климатических условий и низких температур мы стремимся основной объем работ выполнить в летний период. Поэтому весной и летом основные силы предприятия направлены на подготовку источников водоснабжения города к работе в осенне-зимний период. В этом году все запланированные мероприятия выполнены полностью и в установленные сроки», – отметил Дмитрий Черкашин.

Автопарк предприятия готов к работе зимой – автомобили и специализированная техника прошла техосмотр. Структурные подразделения компании обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

27 сентябрь 13:01 | : Экономика

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