РВК-Архангельск благоустраивает территории после работ на сетях

РВК-Архангельск с середины апреля планомерно восстанавливает благоустройства городских территорий. Сейчас специалисты заняты на участках, где были выполнены ремонтно-восстановительные работы в осенне-зимний и весенний периоды 2024-2025 гг.

«Вторую половину апреля мы занимались благоустройством тех территорий, по которым проходили маршруты традиционной майской эстафеты и парада Победы. Все объекты были завершены в срок – на всем протяжении маршрутов отремонтированы колодцы, заасфальтированы места раскопок. Сейчас с учетом поставленной главой города задачи завершить благоустройство в более короткие сроки – до Дня города – к работам привечены четыре специализированные бригады. Мы подготовили 70 объектов в зеленой зоне под сдачу округам, более 30 участков готовы под проведение асфальтирования. В этом году мы снова работаем со строительной организацией, которая будет укладывать асфальт на дорогах общего пользования», - рассказал инженер по благоустройству РВК-Архангельск Николай Глинский.

Он также отметил, что погодные условия Архангельска не позволяют восстанавливать благоустройство сразу после завершения ремонтов в холодное время года: «Поэтому мы вынуждены ждать наступления тепла и открытия асфальтовых заводов. И только после этого приступаем к восстановлению дорожного полотна. Работы по асфальтированию мы готовы начать в конце мая».

Для подготовки объектов под асфальтирование уже израсходовано 120 тонн и 100 тонн песка. Работы по подсыпке бригады водоканала производят по мере проседания грунта, чтобы к приходу дорожной техники места разрытий были вровень с существующим асфальтовым покрытием.

«Все работы проводятся по графикам, согласованным с администрациями округов, - уточнил директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин. – Что касается очередности, то сначала асфальтируются участки рядом с социально-значимыми объектами и места с наибольшей проходимостью людей и транспорта. Поэтому если в вашем дворе РВК-Архангельск проводил ремонт, а благоустройство еще не восстановлено - не волнуйтесь, у нас на контроле все адреса, и мы обязательно наведем порядок».