Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск благоустраивает территории после работ на сетях

РВК-Архангельск с середины апреля планомерно восстанавливает благоустройства городских территорий. Сейчас специалисты заняты на участках, где были выполнены ремонтно-восстановительные работы в осенне-зимний и весенний периоды 2024-2025 гг.

«Вторую половину апреля мы занимались благоустройством тех территорий, по которым проходили маршруты традиционной майской эстафеты и парада Победы. Все объекты были завершены в срок – на всем протяжении маршрутов отремонтированы колодцы,  заасфальтированы места раскопок. Сейчас с учетом поставленной главой города задачи завершить благоустройство в более короткие сроки – до Дня города – к работам привечены четыре специализированные бригады. Мы подготовили 70 объектов в зеленой зоне под сдачу округам, более 30 участков готовы под проведение асфальтирования. В этом году мы снова работаем со строительной организацией, которая будет укладывать асфальт на дорогах общего пользования», - рассказал инженер по благоустройству РВК-Архангельск Николай Глинский.

Он также отметил, что погодные условия Архангельска не позволяют восстанавливать благоустройство сразу после завершения ремонтов в холодное время года: «Поэтому мы вынуждены ждать наступления тепла и открытия асфальтовых заводов. И только после этого приступаем к восстановлению дорожного полотна. Работы по асфальтированию мы готовы начать в конце мая».

Для подготовки объектов под асфальтирование уже израсходовано 120 тонн и 100 тонн песка. Работы по подсыпке бригады водоканала производят по мере проседания грунта, чтобы к приходу дорожной техники места разрытий были вровень с существующим асфальтовым покрытием.

«Все работы проводятся по графикам, согласованным с администрациями округов, - уточнил директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин. – Что касается очередности, то сначала асфальтируются участки рядом с социально-значимыми объектами и места с наибольшей проходимостью людей и транспорта. Поэтому если в вашем дворе РВК-Архангельск проводил ремонт, а благоустройство еще не восстановлено - не волнуйтесь, у нас на контроле все адреса, и мы обязательно наведем порядок».

16 май 13:11 | : Экономика

Главные новости


"Если бы 9 мая...". Политическая фантасмагория
Эх, дороги...

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (176)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20