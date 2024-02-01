Летом в Архангельской области оживился рынок труда

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за месяц и узнали, работники каких профессий больше других настроены найти работу этим летом и насколько они верят в свои силы.

Кому нужна работа?

Участники рынка труда Архангельской области, несмотря на лето, ведут себя достаточно активно: бизнес и госструктуры стали искать работников на 18% чаще, а соискатели выходить на рынок на 36% чаще.

За последние 30 дней больше других активность в поиске работы в Архангельской области проявляли работники автосферы. Соискатели в этой области стали на 82% чаще размещать резюме и выходить на рынок труда. Продолжают держать высокую активность и представители рабочих профессий (+65% новых резюме от соискателей). Работники транспортного сектора ищут работу на 64% чаще. Хотят найти работу этим летом и представители сферы услуг: работники из сферы туризма и общепита и обслуживающий персонал (+48% и +36% новых резюме соответственно). Также в топ-самых активных соискателей вошли работники строительной отрасли и сектора безопасности (+35%). На 26% выросла потребность в работе у сельхозработников северного региона, на 25% – у специалистов по добыче сырья, на 20% – у работников индустрии спорта и красоты, а также на 18% – у производственников.

Кто обеспокоен поиском работы больше других?

Между тем для понимания ситуации на рынке труда этим летом также полезно понять, насколько жители СЗФО и в том числе Архангельской области уверены в своих силах, когда становятся безработными или решают сменить место работы. Опрос общественного мнения по итогам II квартала показал, что у каждого четвертого опрошенного или 25% местных жителей нет уверенности, что он сможет найти работу в ближайшие три месяца. Еще 10% вовсе не уверены в карьерном успехе.

«Чаще других переживают за своё трудоустройство те, кто ищет работу в сфере добычи сырья, ИТ-специалисты, работники сферы искусства и медиа, врачи и младший медперсонал, а также специалисты по стратегии – во всех этих сферах более 40% соискателей опасаются, что не смогут быстро найти работу с достойной зарплатой. Интересно, что по сравнению с летом прошлого года доля тех, кто переживает за свою карьеру в СЗФО и в том числе в Архангельской области, все-таки стала меньше на 5%. Несмотря на то, что в ряде профсфер есть пессимистичные настроения, в целом по рынку есть положительная динамика. Думаю, что рост уверенности в своем будущем, как ни странно, вызван серьёзным кадровым дефицитом, с одной стороны, и, как следствие, увеличением спроса на работников со стороны компаний – с другой.

А вот 54% опрошенных, то есть более половины респондентов, наоборот, оптимистично смотрят на свою карьеру и уверены, что без труда найдут работу в пределах СЗФО в ближайшее время. И чаще всего это соискатели из сферы продаж, маркетинга, розничной торговли, транспорта и туризма», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

(фото с https://bitnewstoday.ru)