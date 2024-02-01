Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Летом в Архангельской области оживился рынок труда

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за месяц и узнали, работники каких профессий больше других настроены найти работу этим летом и насколько они верят в свои силы.  

 Кому нужна работа?

Участники рынка труда Архангельской области, несмотря на лето, ведут себя достаточно активно: бизнес и госструктуры стали искать работников на 18% чаще, а соискатели выходить на рынок на 36% чаще. 

За последние 30 дней больше других активность в поиске работы в Архангельской области проявляли работники автосферы. Соискатели в этой области стали на 82% чаще размещать резюме и выходить на рынок труда. Продолжают держать высокую активность и представители рабочих профессий (+65% новых резюме от соискателей). Работники транспортного сектора ищут работу на 64% чаще. Хотят найти работу этим летом и представители сферы услуг: работники из сферы туризма и общепита и обслуживающий персонал (+48% и +36% новых резюме соответственно). Также в топ-самых активных соискателей вошли работники строительной отрасли и сектора безопасности (+35%). На 26% выросла потребность в работе у сельхозработников северного региона, на 25% – у специалистов по добыче сырья, на 20% – у работников индустрии спорта и красоты, а также на 18% – у производственников.

Кто обеспокоен поиском работы больше других?

Между тем для понимания ситуации на рынке труда этим летом также полезно понять, насколько жители СЗФО и в том числе Архангельской области уверены в своих силах, когда становятся безработными или решают сменить место работы. Опрос общественного мнения по итогам II квартала показал, что у каждого четвертого опрошенного или 25% местных жителей нет уверенности, что он сможет найти работу в ближайшие три месяца. Еще 10% вовсе не уверены в карьерном успехе. 

«Чаще других переживают за своё трудоустройство те, кто ищет работу в сфере добычи сырья, ИТ-специалисты, работники сферы искусства и медиа, врачи и младший медперсонал, а также специалисты по стратегии – во всех этих сферах более 40% соискателей опасаются, что не смогут быстро найти работу с достойной зарплатой. Интересно, что по сравнению с летом прошлого года доля тех, кто переживает за свою карьеру в СЗФО и в том числе в Архангельской области, все-таки стала меньше на 5%. Несмотря на то, что в ряде профсфер есть пессимистичные настроения, в целом по рынку есть положительная динамика. Думаю, что рост уверенности в своем будущем, как ни странно, вызван серьёзным кадровым дефицитом, с одной стороны, и, как следствие, увеличением спроса на работников со стороны компаний – с другой. 

А вот 54% опрошенных, то есть более половины респондентов, наоборот, оптимистично смотрят на свою карьеру и уверены, что без труда найдут работу в пределах СЗФО в ближайшее время. И чаще всего это соискатели из сферы продаж, маркетинга, розничной торговли, транспорта и туризма»,отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

(фото с https://bitnewstoday.ru

08 июль 08:30 | : Экономика

Главные новости


Малые большие дела. Депутаты АрхГорДумы за неделю
«Белый июнь»: культура «шведского стола»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (94)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20