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Группа Аквилон строит в центре Архангельска супер ЖК с бассейном

Напомним, что в прошлом Комиссия по инвестиционной политике при губернаторе

Архангельской области приняла решение о придании статуса масштабного инвестиционному проекту в столице Поморья, предложенному Группой Аквилон. 

 Им предусматривается строительство объектов на земельном участке общей площадью 1,57 га в центре столицы Поморья - на Троицком проспекте межу ул. Попова и ул. К. Маркса. По генеральному плану Архангельска, правилам землепользования и застройки этот участок относится к зоне смешанной и общественно-деловой застройки, предусматривающей размещение, в том числе, жилых зданий.

 В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта на первой линии вдоль  Троицкого запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью около 5 тысяч кв. м, в котором разместятся 25-метровый - по длине дорожек - бассейн, залы и помещения для проведения тренировок. 

 На второй линии возведут современный жилой комплекс. В соответствии с требованиями областного закона, в новом ЖК инвестор передаст для предоставления нуждающимся не менее 7% площади – это около 1,6 тыс. кв. м, или, ориентировочно, 44 квартиры.

 Архитектурная концепция разработана по принципу минимализма с присутствием геометрических деталей и декоративных элементов в светлых тонах. Воздушный облик фасадов с двухуровневой подсветкой сочетает в себе прямые линии и плавные изгибы, создавая гармоничный и запоминающийся образ.

 Сами здания ФОКа и ЖК займут только 25% от общей площади участка, на котором инвестор выполнит комплексное благоустройство и озеленение в соответствии с действующими градостроительными требованиями, а в ряде случаев и сверх них. Так, по региональным нормативам здесь необходимо обустроить 106 парковочных мест. Проектом же предусмотрено создание около 200 машино-мест, в том числе 111 - в подземном паркинге. Также будут сделаны удобные проезды, чтобы обеспечить транспортную доступность соседних жилых домов и административных зданий.

 Общий объём частных инвестиций, привлекаемых для реализации проекта, – 1,6 млрд. рублей. Срок завершения строительства – 2028 год. 

 Отметим, что находившееся на данном участке здание цирка было построено в 1962 году по типовому проекту: с куполом без опорных колонн, и без системы отопления. Цирк работал с мая по сентябрь. Из-за невозможности эксплуатации и соблюдения требований безопасности он был закрыт в 1989 году. Находившееся в федеральной собственности и оперативном управлении Росцирка здание, надлежащим образом не содержалось. В 2021 здание и земельный участок были переданы в областную собственность и оперативное управление государственному учреждению культуры Архангельской области «Поморская филармония». По её заказу специализированной организацией была выполнена экспертиза целостности конструкций, которая подтвердила, что здание непригодно для дальнейшей эксплуатации и имеет износ свыше 80%, а несущие конструкции угрожают обрушением. Распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области согласовано списание этого объекта недвижимого имущества, «Поморской филармонии» предписано до 1 сентября 2024 года демонтировать бывший цирк. Демонтаж был проведён в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной по заказу учреждения.

 Реклама ФЗ-214. Предложение ограничено и не является публичной офертой.  Подробности на сайте www.group-akvilon.ru и по тел. 8(8182)65-00-08. Застройщик ООО СЗ «БОРЕЙ-ИНВЕСТ». Перевод: ULTRA by Akvilon - Ультра от Аквилона. Жилой комплекс по адресу: г. Архангельск, на пересечении ул. Попова и пр. Троицкий. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.


30 июнь 10:59 | : Экономика

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