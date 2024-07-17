Группа Аквилон рассказала о своих планах в центре Архангельска

Группа Аквилон построит в центре Архангельска общедоступный универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс. По муниципальному заданию и госзаказу его смогут использовать детские спортивные школы для бесплатных занятий воспитанников.

Четырехэтажное здание площадью 5 тыс. м будет построено на пр. Троицкий, 110. В отделке фасадов будут применены современные отделочные материалы: кирпич, керамогранит, композитные элементы, для остекления - витражи с тонировкой стекол. Предусмотрены энергоэффективные инженерные системы, обеспечивающие круглогодичную эксплуатацию комплекса учетом погодных условий.

Новый общедоступный ФОК предназначен для занятий: оздоровительным плаванием; игровыми видами спорта - футболом, гандболом, баскетболом, волейболом; единоборствами - боксом, дзюдо, борьбой, каратэ, а также фитнесом и различными видами оздоровительной физкультуры.

На первом этаже здания в вестибюле предусмотрен гардероб верхней одежды и кафе. Также на первом этаже размещается бассейн для оздоровительное плавания, блок мужских и женских раздевалок, душевых, санузлов, комната дежурной медсестры и тренерская. На втором этаже находится: зона ожидания, медицинский блок с кабинетом врача, учебный кабинет, зал сухого плавания и фитнес-центр. Третий этаж отведен для залов единоборств. На четвертом этаже разместится универсальный зал для футбола, баскетбола, волейбола, гандбола.

Здание проектируется с учетом требований безбарьерной среди и обеспечения доступа для маломобильных групп населения. Предусмотрено комплексное благоустройство территории центра с максимальным озеленением, включая сохранение существующих насаждений, размещение зон отдыха с малыми архитектурными формами, а также автостоянок для посетителей ФОКа.

Напомним, что Комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области приняла решение о придании статуса масштабного инвестиционному проекту в столице Поморье, предложенному Группой Аквилон. В соответствии с ним предусматривается строительство объектов на земельном участке общей площадью 1,57 га в центре столицы Поморья в районе пр. Троицкий, 110. По Генеральному плану Архангельска, Правилам землепользования и застройки данный земельный участок относится к зоне смешанной и общественно-деловой застройки, предусматривающей размещение, в том, числе жилых зданий. На первой линии вдоль пр. Троицкого запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, на второй линии размещается современный жилой комплекс, в котором по областному закону инвестор передаёт Архангельской области для предоставления нуждающимся не менее 7% площади – порядка 1,6 тыс. кв. м, примерно 44 квартиры.

Сами здания займут только 25% от общей площади участка, на котором инвестор выполнит комплексное благоустройство и озеленение в соответствии с действующими градостроительными требованиями, а в ряде случаев и сверх них. Так по региональным нормативам необходимо разместить 106 парковочных мест. Проектом предусмотрено создание около 200 машино-мест, в том числе в подземном паркинге. Также будут обеспечены удобные проезды чтобы обеспечить транспортную доступность соседних жилых домов и административных зданий.

Общий объем частных инвестиций привлекаемых для реализации проекта – 1,6 млрд. рублей. Завершение строительства – 2027 год.

Кроме того, что в рамках четырех уже реализуемых масштабных проектов Группа Аквилон построит и передаст в муниципальную собственность полностью оснащенный детсад и общедоступный парк площадью 2,5 га в Северодвинске, а также более 200 квартир для предоставления нуждающимся в трех жилых комплексах в Архангельске и городе корабелов. Общий объем инвестиций, привлеченных Группой Аквилон по данным проектам, составляет 10,5 млрд. рублей.