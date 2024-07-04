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На месте здания архангельского цирка появится ФОК с бассейном

Комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области приняла решение о придании статуса масштабного инвестиционному проекту в столице Поморье, предложенному Группой Аквилон. Это уже пятый МИП реализуемый компанией в регионе.

 В рамках четырех уже реализуемых масштабных проектов Группа Аквилон построит и передаст в муниципальную собственность полностью оснащенный детсад и общедоступный парк площадью 2,5 га в Северодвинске, а также более 200 квартир для предоставления нуждающимся в трех жилых комплексах в Архангельске и городе корабелов. Общий объем инвестиций, привлеченных Группой Аквилон по данным проектам, составляет 10,5 млрд. рублей. 

 Новым масштабным инвестпроектом предусматривается строительство объектов на земельном участке общей площадью 1,57 га в центре столицы Поморья в районе пр. Троицкий, 110. По Генеральному плану Архангельска, Правилам землепользования и застройки данный земельный участок относится к зоне смешанной и общественно-деловой застройки, предусматривающей размещение, в том, числе жилых зданий.

 В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта на первой линии вдоль пр. Троицкого запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью около 5 тыс. кв. м, в котором размещается 25-метровый бассейн, залы и помещения для проведения тренировок и занятий различными видами спорта. 

 На второй линии размещается современный жилой комплекс. В соответствии с требованиями областного закона в построенном жилом комплексе инвестор передаёт Архангельской области для предоставления нуждающимся не менее 7% площади – порядка 1,6 тыс. кв. м, примерно 44 квартиры.

 Сами здания ФОКа и ЖК займут только 25% от общей площади участка, на котором инвестор выполнит комплексное благоустройство и озеленение в соответствии  с действующими градостроительными требованиями, а в ряде случаев и сверх них. Так по региональным нормативам необходимо разместить 106 парковочных мест. Проектом предусмотрено создание около 200 машино-мест, в том числе в подземном паркинге. Также будут обеспечены удобные проезды чтобы обеспечить транспортную доступность соседних жилых домов и административных зданий.

 Общий объем частных инвестиций привлекаемых для реализации проекта – 1,6 млрд. рублей. Завершение строительства – 2027 год. При этом ФОК планируется построить уже в 2026 году.

 В рамках инвестиционного проекта за счет застройщика будет выполнен демонтаж расположенного на участке аварийного здания бывшего цирка, несущие конструкции которого угрожают обрушением.

 Здание летнего цирка было построено в 1962 году по типовому проекту с куполом без опорных колонн, без системы отопления и функционировало только с мая по сентябрь. Из-за невозможности эксплуатации и соблюдения требований техники безопасности здание было закрыто в 1989 году. Находившееся в федеральной собственности и оперативном управлении Росцирка здание, надлежащим образом не содержалось. В 2021 здание и земельный участок были переданы в областную собственность и оперативное управление государственного учреждения культуры Архангельской области «Поморская филармония». По ее заказу в 2022 году специализированной организацией была выполнена экспертиза целостности конструкций, которая подтвердила, что здание непригодно для дальнейшей эксплуатации и имеет износ свыше 80%.

 Распоряжением Министерства имущественных отношений Архангельской области было согласовано списание объекта недвижимого имущества – здания цирка на пр. Троицкий, 110, по причине признания его непригодным к использованию, а «Поморской филармонии» предписано до 1 сентября 2024 года демонтировать объект.

 Демонтаж будет произведен в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной в 2023 году по заказу Поморской филармонии.

 

02 июль 15:04 | : Экономика

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