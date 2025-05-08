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В Архангельской области растёт конкуренция на рынке труда

Аналитика hh.ru свидетельствует, что жители Архангельской области стали на 32% чаще искать работу и подработку этим летом. За последние 30 дней на местный рынок труда вышли уже более 24 тыс. местных жителей. 

«Из-за общего роста активности местных трудящихся на рынке, стал расти и уровень конкуренции за рабочие места. Так, если в начале лета 2024 года на одну вакансию в Архангельской области в среднем приходилось 3,2 активных резюме, то теперь уже 6. То есть за год уровень конкуренции за работу в регионе вырос сразу на 2,7 пункта. Эта динамика еще укладывается в норму для рынка труда, но свидетельствует о качественных изменениях в структуре рынка труда Архангельской области», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

Между тем на местном рынке труда уже есть сферы с повышенным уровнем конкуренции за работу. И в первую очередь в регионе сейчас сложнее всего найти работу из-за обилия желающих в сфере стратегии и бизнес-консалтинга – здесь на одну вакансию претендуют около сотни кандидатов. Причем по сравнению с прошлым годом уровень конкуренции среди менеджеров по стратегии вырос более чем на 24 пункта. 

Среди специалистов в области искусства и массмедиа уровень конкуренции - уже 51 резюме на место, аналогичная ситуация в сфере маркетинга и рекламы (32 человека на место). Повышенная конкуренция и среди специалистов по страхованию – 30 человек на место, безопасников – 24 резюме на место. Причем за год уровень конкуренции в страховом секторе Архангельской области вырос сразу на 27 пунктов. 

При этом по-прежнему сложная ситуация из-за нехватки кандидатов остаётся в сфере медицины и фармацевтики – на одно рабочее место здесь претендует лишь 1 кандидат. Кадровый дефицит также держится в региональном ритейле (2 резюме на вакансию), в индустрии спорта и красоты (4).   

«Уровень конкуренции среди соискателей может расти по ряду причин. Во-первых, ряд компаний могут сокращать активность на рынке труда из-за сезона: кто-то увеличивает спрос на кадры, а кто-то «уходит на кадровые каникулы». С другой стороны, к лету растёт соискательская активность: выпускники ищут работу, увеличивая конкуренцию.

Есть и экономические факторы: работодатели могут приостанавливать набор персонала из-за внутренней экономической нестабильности, например, компании могут экономить на найме. 

Ряд работодателей может урезать объём вакансий из-за снижения инвестиционной активности, особенно этот фактор влияет на сферу страхования и финансов. Также не будем забывать и про переизбыток специалистов в «модных» профессиях. Например, в ИТ, маркетинге и управлении в прошлые годы был бум интереса у соискателей, что привело к большому числу выпускников курсов и вузов. Теперь рынок перенасыщен junior-специалистами, а вакансий для них меньше» - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

16 июнь 08:32 | : Экономика

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