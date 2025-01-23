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На рынке труда Архангельской области началось весеннее оживление

Аналитики hh.ru фиксируют новые веяния на рынке труда региона. Так, на протяжении первых месяцев 2025 года соискатели всё чаще обновляют резюме, мониторят рынок труда и рассматривают многочисленные предложения о работе. Оживление рынка труда повышает и конкуренцию за рабочие места. 

За последний месяц на рынок труда Архангельской области вышли или обновили свои резюме на hh.ru почти 25 тыс. местных жителей. Если сравнивать с началом этого года, активность местных работников выросла на 12%, а по сравнению с началом весны 2024 года еще больше: +43%. 

Наиболее активно за последние 30 дней в регионе стали искать работу соискатели, связанные со сферой туризма и общепита: официанты, хостес и менеджеры по туризму стали на 19% чаще обновлять резюме и искать работу по сравнению с началом 2025 году. Также за месяц на 18% увеличили свою активность на рынке представители сектора закупок, на 17% – кадры из сферы продаж (менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, кассиры и др.).

Кроме того, в пятерку желающих сменить работодателя прямо сейчас вошли представители сферы науки и образования (учителя, преподаватели и др.), работники ритейла (и здесь активны не только продавцы и промоутеры, но и администраторы и директора магазинов). 

«Подобная активизация людей на рынке труда потянула за собой и увеличение уровня конкуренции: с 3,2 до 5 активных резюме на одну вакансию в Архангельской области. Тройка самых остро конкурентных сфер, где придется побороться с большим количеством кандидатов, в регионе сейчас – это сфера стратегии и консалтинга (более 67 человек на одно рабочее место), сфера искусства и массмедиа (43,4 резюме) и область маркетинга и рекламы (22,9). В первой, кстати, по сравнению с прошлым годом сильнее всего выросла конкуренция среди соискателей: сразу +49,4 пунктов. При этом, конечно, остаются сферы, где дефицит остается очень серьёзным. И сильнее всего кадров не хватает в медицине (0,8 резюме на место), в ритейле (2,2)», отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад. 

Профсфера

2025

2024

Разница за год

Стратегия, инвестиции, консалтинг

67,5

18,1

49,4

Искусство, развлечения, массмедиа

43,4

36,4

7,0

Маркетинг, реклама, PR

22,9

20,6

2,3

Безопасность

20,9

11,6

9,4

Управление персоналом, тренинги

18,2

10,5

7,7

Информационные технологии

16,2

11,9

4,3

Высший и средний менеджмент

13,7

18,0

-4,3

Закупки

12,9

8,4

4,5

Юристы

10,2

10,0

0,2

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

9,6

4,8

4,8

Финансы, бухгалтерия

8,7

5,3

3,4

Наука, образование

7,9

9,2

-1,3

Туризм, гостиницы, рестораны

6,0

2,4

3,6

Сельское хозяйство

5,9

4,6

1,2

Домашний, обслуживающий персонал

5,9

5,6

0,2

Добыча сырья

5,8

5,0

0,9

Административный персонал

5,5

12,3

-6,8

Автомобильный бизнес

5,0

1,7

3,3

Весь рынок труда

5,0

3,2

1,8

Рабочий персонал

4,7

3,1

1,6

Продажи, обслуживание клиентов

4,7

2,3

2,4

Транспорт, логистика, перевозки

4,6

3,8

0,8

Строительство, недвижимость

4,5

3,4

1,1

Страхование

4,0

1,1

2,9

Производство, сервисное обслуживание

3,7

4,1

-0,3

Розничная торговля

2,2

1,6

0,5

Медицина, фармацевтика

0,8

0,6

0,3

 

11 март 08:31 | : Экономика

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