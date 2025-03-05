В Архангельской области растет конкуренция при трудоустройстве

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за I квартал 2025 года и выяснили, что в регионе начала расти конкуренция за рабочие места среди местных соискателей.

Статистика hh.ru показывает, что на данный момент на одно рабочее место в Архангельской области претендуют 6 соискателей. При этом годом ранее в это же весеннее время на одну вакансию приходилось 3,3 активных резюме от местных жителей. Таким образом, в годовом выражении уровень конкуренции в регионе вырос сразу почти на 3 пункта.

«Пока еще данный показатель (6 резюме на вакансию) укладывается в норму для рынка труда, но динамика роста конкуренции в Архангельской области достаточно высокая. Подобная ситуация стала возможна в первую очередь, потому что местные жители в 2025 году стали кратно больше выходить на рынок труда, обновлять резюме и мониторить ситуацию для возможной смены работы. Так, только за последние 30 дней они увеличили свою активность в поиске работы сразу на 46%.

Коварность ситуации заключается в том, что несмотря на общий рост соискательской активности по ряду наиболее дефицитных сфер, где сильнее всего требуются работники уровень конкуренции не вырос. Таким образом, профицит соискателей сейчас наблюдается в сферах, где и так не было серьёзного дефицита и чаще всего это «белые» воротнички, а в дефицитные профессии все также остаются «оголенными» и без притока кадров», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

Наиболее высокий уровень конкуренции в Архангельской области сейчас держится среди соискателей, претендующих на работу в сфере искусства и массмедиа (68 соискателей на вакансию), консалтинга (более 54 кандидатов на рабочее место), а также среди специалистов в области маркетинга и рекламы (более 28 человек на должность).

Также достаточно сильно по сравнению с прошлым годом выросла конкуренция за свободные рабочие места в секторе безопасности (сразу на 15 пунктов до 26 человек на место), среди ИТ-специалистов (+8 пунктов до 21 человека на место), а также среди кадровиков и эйчаров (+8 пунктов до 17 соискателей на вакансию).

Динамика уровня конкуренции на рынке труда Архангельской области, 2024-2025 год, по данным hh.ru:

Профессиональная область Весна 2025 Весна 2024 Динамика за год Искусство, развлечения, массмедиа 68,0 57,3 10,7 Стратегия, инвестиции, консалтинг 54,7 10,9 43,8 Маркетинг, реклама, PR 28,6 25,0 3,6 Безопасность 26,3 10,6 15,7 Информационные технологии 21,8 13,0 8,8 Управление персоналом, тренинги 17,8 9,1 8,7 Высший и средний менеджмент 16,9 22,6 - 5,7 Закупки 15,9 7,9 8,0 Административный персонал 11,7 11,9 - 0,2 Юристы 10,6 8,5 2,1 Финансы, бухгалтерия 9,6 4,6 5,0 Наука, образование 9,1 8,9 0,1 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 8,7 7,6 1,1 Домашний, обслуживающий персонал 8,7 5,1 3,6 Добыча сырья 7,1 4,9 2,2 Транспорт, логистика, перевозки 6,8 3,6 3,2 Туризм, гостиницы, рестораны 6,7 2,7 4,0 Автомобильный бизнес 6,4 2,0 4,4 Сельское хозяйство 6,4 4,9 1,5 Рабочий персонал 5,8 3,1 2,7 Строительство, недвижимость 5,5 3,4 2,1 Продажи, обслуживание клиентов 5,2 2,3 2,9 Страхование 4,9 1,3 3,6 Производство, сервисное обслуживание 4,8 4,2 0,6 Розничная торговля 2,9 1,7 1,2 Медицина, фармацевтика 0,9 0,6 0,3