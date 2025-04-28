В Майской горке заканчивается строительство монолита на ЖК «Аквилон My Sky»

Строительство нового жилого комплекса Группы Аквилон пересечении пр. Московский и ул. Галушина началось в прошлом году.

На земельном участке площадью 0,62 га, приобретенном у частного собственника, возводится современный разновысотный ЖК «My Sky» общей площадью 21,6 тыс. кв. м.

В настоящее время ведутся работы на монолитном каркасе 15-го этажа и на надкровельных конструкциях. Выполняется устройство наружных стен и внутренних перегородок на 11 этаже. Завершается прокладка наружных инженерных сетей, ведется прокладка внутридомовых сетей электроснабжения. Началась отделка (штукатурка) помещений. На подземном паркинге завершено устройство стен, ведется монтаж плиты перекрытия и устройство стяжки пола.

Современная архитектура в скандинавском стиле гармонично впишется в существующий ландшафт микрорайона. Технологии строительства здания соответствуют концепции Termo-S: монолитно-кирпичная конструкция дома, с навесным вентилируемым фасадом; дополнительное утепление крыши и цоколя; автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры.

В доме будет 347 квартир, спроектированных по передовой технологии «Разумные метры» с большим разнообразием планировок от студий до евро-четырехкомнатных.

Жилой комплекс будет оснащен системой «умного дома» inHOME, которая включает: датчики дыма, пожарной охраны и открытия входной двери, систему контроля протечек воды, дистанционное отключение электроустановок в квартире, IP-домофония, видеонаблюдение. Индивидуальные счетчики оснащены устройствами автоматического сбора и передачи показаний.

Более 55% территории участка отводится под комплексное благоустройство. Будет создан закрытый двор с детской, спортивной площадками, зонами отдыха, озеленение. Для самых маленьких жильцов на первом этаже располагается детский клуб «Аквилон KIDS», который передается в собственность жильцов. Предусмотрен подземный паркинг с доступом на лифте и парковочные места на открытой автостоянке.

Участок обеспечен необходимыми мощностями и инженерными сетями для подключения к тепло-, электро-, водоснабжению и канализации. Территория обладает развитой социальной инфраструктурой, рядом находятся детские сады №186 «Веснушка», №157 «Сиверко», №6 «Олененок», гимназия №25, школа №7 с бассейном, Архангельская школа Соловецких юнг, Семейная клиника и филиал поликлиники №2. Транспортная доступность обеспечена, в том числе и новым участком пр. Московский, построенном в прошлом году.