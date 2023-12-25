Группа Аквилон построит в Майской горке новый дом

13 февраля стартуют продажи квартир в новом жилом комплексе «Аквилон My Sky» на пересечении пр. Московский и ул. Галушина.

На земельном участке площадью 0,62 га, приобретенном у частного собственника, Группа Аквилон начинает строительство современного разновысотного жилого комплекса «My Sky» общей площадью 21,6 тыс. кв. м.

Современная архитектура в скандинавском стиле гармонично впишется в существующий ландшафт микрорайона. Технологии строительства здания соответствуют концепции Termo-S: монолитно-кирпичная конструкция дома, с навесным вентилируемым фасадом; дополнительное утепление крыши и цоколя; автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры.

В доме будет 347 квартир, спроектированных по передовой технологии «Разумные метры» с большим разнообразием планировок от студий до евро-четырехкомнатных.

Жилой комплекс будет оснащен системой «умного дома» inHOME, которая включает: датчики дыма, пожарной охраны и открытия входной двери, систему контроля протечек воды, дистанционное отключение электроустановок в квартире, IP-домофония, видеонаблюдение. Индивидуальные счетчики оснащены устройствами автоматического сбора и передачи показаний.

Более 55% территории участка отводится под комплексное благоустройство. Будет создан закрытый двор с детской, спортивной площадками, зонами отдыха, озеленение. Для самых маленьких жильцов на первом этаже располагается детский клуб «Аквилон KIDS», который передается в собственность жильцов. Предусмотрен подземный паркинг с доступом на лифте и парковочные места на открытой автостоянке.

Участок обеспечен необходимыми мощностями и инженерными сетями для подключения к тепло-, электро-, водоснабжению и канализации. Территория обладает развитой социальной инфраструктурой, рядом находятся детские сады №186 «Веснушка», №157 «Сиверко», №6 «Олененок», гимназия №25, школа №7 с бассейном, Архангельская школа Соловецких юнг, Семейная клиника и филиал поликлиники №2. Транспортная доступность обеспечена, в том числе и новым участком пр. Московский, построенном в прошлом году.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью более 435 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (7 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир.

В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 400 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7% жилой площади, строительство еще одного детсада и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Полные условия акции по тел.: 8(8182) 65-00-08. Перевод: MySky (МайСкай) - моё небо. ЖК «Аквилон MySky» единственный ЖК в округе от Группы Аквилон с системой «умного» дома. Застройщик ООО СЗ «Омега Строй». Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Архангельск, пр. Московский. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф



