В Архангельске возводится новый жилой комплекс от Группы Аквилон

Группа Аквилон приступила к работам на ЖК «Аквилон My Sky» на пересечении пр. Московский и ул. Галушина. Администрацией Архангельска в полном соответствии с действующим законодательством выдано разрешение на строительство №29-22-206-2024.

На земельном участке площадью 0,62 га, приобретенном у частного собственника, Группа Аквилон возводит современный разновысотный жилой комплекс «My Sky» общей площадью 21,6 тыс. кв. м. Строительные работы ведутся в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы. В настоящее время установлено ограждение стройплощадки, выполнены статически е испытания свай, на треть осуществлено устройство котлована.

Современная архитектура в скандинавском стиле нового жилого комплекса гармонично впишется в существующий ландшафт микрорайона. Технологии строительства здания соответствуют концепции Termo-S: монолитно-кирпичная конструкция дома, с навесным вентилируемым фасадом; дополнительное утепление крыши и цоколя; автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры.

С учётом расчётов продолжительности инсоляции близлежащих домов (в том числе многоквартирного дома на ул. Галушина, д .24), проектом строительства предусмотрен разновысотный жилой комплекс. Такое проектное решение обеспечивает сохранение нормативной освещённости квартир в соседних зданиях.

В новом доме будет 347 квартир, спроектированных по передовой технологии «Разумные метры» с большим разнообразием планировок от студий до евро-четырехкомнатных.

Жилой комплекс будет оснащен системой «умного дома» inHOME, которая включает: датчики дыма, пожарной охраны и открытия входной двери, систему контроля протечек воды, дистанционное отключение электроустановок в квартире, IP-домофония, видеонаблюдение. Индивидуальные счетчики оснащены устройствами автоматического сбора и передачи показаний.

Более 55% территории участка отводится под комплексное благоустройство. Будет создан закрытый двор с детской, спортивной площадками, зонами отдыха, озеленение. Для самых маленьких жильцов на первом этаже располагается детский клуб «Аквилон KIDS», который передается в собственность жильцов. Предусмотрен подземный паркинг с доступом на лифте и парковочные места на открытой автостоянке.

На период строительства жилого комплекса часть земельного участка остаётся свободной, жильцы соседних домов могут продолжать использовать её для парковки автомобилей. В рамках проведения работ по благоустройству территории, планируется организация дополнительных парковочных мест вдоль проезда у дома на ул. Галушина, 24.

Участок обеспечен необходимыми мощностями и инженерными сетями для подключения к тепло-, электро-, водоснабжению и канализации. Территория обладает развитой социальной инфраструктурой, рядом находятся детские сады №186 «Веснушка», №157 «Сиверко», №6 «Олененок», гимназия №25, школа №7 с бассейном, Архангельская школа Соловецких юнг, Семейная клиника и филиал поликлиники №2. Транспортная доступность обеспечена, в том числе и новым участком пр. Московский, построенным в прошлом году.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью около 500 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (7 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир.

В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 500 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7% жилой площади, строительство еще одного детсада и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.