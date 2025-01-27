Группа Аквилон создает в Северодвинске пространство идей

В Северодвинске Группа Аквилон построит современный общественно-деловой центр. На пересечении улиц Полярной и Советской начинается строительство современного пространство для бизнеса, творчества и образования «DELO».

Напомним, что в январе прошлого года Группа Аквилон выиграла аукцион на комплексное развитие территории квартала 005 в границах улиц Торцева, Полярной, Советской и Профсоюзной. Бюджет Северодвинска пополнило 83,3 млн рублей. По договору с муниципалитетом инвестор взял на себя обязательство по расселению трех многоквартирных деревянных домов площадью 2319 кв. м. Это 32 квартиры, в которых было зарегистрировано 128 граждан. В настоящее время выполнен1-й этап расселения, полностью завершить его планируется до конца следующего года.

На участке общей площадью 5,74 га Группа Аквилон планирует построить 5-этажный жилой комплекс площадью 22,9 тыс. кв. м и первый в Северодвинске бизнес-центр класса «А» площадью около 5 тыс. кв. м. Кроме того, часть земельного участка зарезервирована для строительства детского сада на 160 мест, а еще одна часть — благоустроена и безвозмездно передана в муниципальную собственность.

В рамках застройки квартала на пересечении улиц Полярной и Советской начинается строительство современного пространство для бизнеса, творчества и образования. DELO by Akvilon - это бизнес-центр с зеленой территорией, парковкой, удобными офисами и рестораном, экосистема для малого и среднего бизнеса, где заключаются выгодные контракты и создаются слаженные коллективы.

Четырехэтажное здание на 133 офиса, с тонированными панорамными окнами с селективным покрытием, которые создадут приватное пространство и наполнят офисы естественным светом. Особое внимание девелопер уделил комфорту и внутренней логистике: высокоскоростные лифты, бесшумная вентиляция и автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры обеспечат оптимальный микроклимат для работы и деловых встреч. Для гостей и резидентов предусмотрена парковка на 171 машино-место.

В настоящее время Группа Аквилон возводит в Северодвинске 7 жилых комплексов общей площадью более 210 тыс. кв. м. Среди них – два проекта, получивших статус масштабных решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области. В ЖК «Аквилон NEO» на пр. Победы компания передаст для предоставления нуждающимся 7% жилой площади, первые 26 квартир запланированы к передаче уже летом. В рамках строительства ЖК «Квартал 100» на ул. Ломоносова Группа Аквилон передала городу полностью укомплектованный детсад на 140 мест, и построит новый парк с берегоукреплением озера Театральное.

Отметим, что Группа Аквилон первой в регионе выиграла в Северодвинске аукцион на комплексное развитие территории. Речь идет о квартале 102, который ограничен улицами Тургенева – Чехова – Гайдара и Трудовым переулком. Здесь с опережением сроков завершено расселение 5 аварийных деревянных домов - 40 квартир, в них было зарегистрировано 116 человек. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям. Собственники получили денежную компенсацию и приобрели жилье. На земельном участке площадью 1,62 га Группа Аквилон ведет строительство современного 5-этажного жилого комплекса «Аквилон SEVER». Также в рамках программы КРТ в квартале 007 Группой Аквилон за свой счет в три этапа расселяет 6 ветхих аварийных домов площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Первые три дома уже расселены, здесь началось строительство нового ЖК Аквилон SEVEN.

Застройщик ООО СЗ «Орион». Объект капитального строительства, предназначенный для образования и просвещения, размещение организации по переподготовке и повышения квалификации специалистов по адресу: г. Северодвинск, в районе ул. Советская и ул. Полярная.



