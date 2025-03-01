Продолжается строительство ЖК «Аквилон SEVER» в Северодвинске

10 апреля стартуют продажи во 2-й очереди нового жилого комплекса Группы Аквилон в городе корабелов.

Напомним, что Группа Аквилон в 2022 году первой в регионе выиграла аукцион на комплексное развитие территории. Речь идет о квартале 102 в Северодвинске. Он находится в «старом» городе и ограничен улицами Тургенева – Чехова – Гайдара и Трудовым переулком. Здесь завершено расселение 5 аварийных деревянных домов - 40 квартир, в которых было зарегистрировано 116 человек. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям. Собственники получили денежную компенсацию и приобрели жилье.

На земельном участке площадью 1,62 га Группа Аквилон ведет строительство современного 5-этажного жилого комплекса «Аквилон SEVER» общей площадью 29,5 тыс. кв. м. На 1-й очереди началось возведение 4-го этажа, на 2-й очереди ведутся монолитные работы на 1-м этаже.

Современная архитектура с геометрическими элементами в скандинавском стиле гармонично впишется в ландшафт города. В доме 476 квартир, спроектированных по передовой технологии «Разумные метры» с большим разнообразием планировок от студий до евро-четырехкомнатных.

Технологии строительства здания соответствуют концепции Termo-S: монолитно-кирпичная конструкция дома, удерживающая тепло и влагу; дополнительное утепление крыши и цоколя; автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры.

Жилой комплекс будет оснащен системой «умного дома» inHOME , которая включает: датчики дыма, пожарной охраны и открытия входной двери, систему контроля протечек воды, дистанционное отключение электроустановок в квартире, IP-домофония, видеонаблюдение. Индивидуальные счетчики оснащены устройствами автоматического сбора и передачи показаний. Также жители получают единый ключ smart key, открывающий двери в необходимые помещения.

Сам дом займет только 32% территории участка, остальное отводится под комплексное благоустройство. Будет создан закрытый двор с детской, спортивной площадками, зонами отдыха, озеленение. Для самых маленьких жильцов на первом этаже располагается детский клуб «Аквилон KIDS», который передается в собственность жильцов. Предусмотрен подземный паркинг с доступом на лифте и 84 парковочных места на открытой автостоянке.

Участок обеспечен необходимыми мощностями и инженерными сетями для подключения к тепло-, электро-, водоснабжению и канализации. Территория обладает развитой социальной инфраструктурой, в шаговой доступности находятся три детских сада: №27 «Сказка», №49 «Белоснежка», №62 «Родничок». В 100 метрах расположена средняя школа №16, в пешеходной доступности – средняя школа №12. Рядом детская поликлиника №1 и Северодвинская городская больница №1. В шаговой доступности - стадион «Север» со спортивными площадками, ледовой ареной и футбольным полем.

Также группа Аквилон реализует в Северодвинске еще два проекта в рамках программы КРТ.

В квартале 007 в границах улиц Торцева – Полярной – Советской - пр. Ленина на участке площадью в 3,95 га в три этапа за счет застройщика расселяется 6 ветхих аварийных домов 1939-40 годов постройки площадью 4,1 тыс. кв. м — это 64 квартиры. Три дома уже успешно расселены. Группа Аквилон также выкупила здание кафе на ул. Полярной 4а. Кроме того, по региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» расселяются дома на ул. Торцева, 45 и на ул. Советская, 42Б. На этом месте началось строительство 1-й очереди нового жилого комплекса «Аквилон SEVEN». Сам комплекс займет только 21% территории участка. Остальное отводится под комплексное благоустройство. Оно включает в себя закрытый двор с детской и спортивной площадками, зонами отдыха, озеленение. Предусматривается большая наземная стоянка на 160 машино-мест. Также застройщик за свой счет благоустроит пешеходную рекреационную зону по периметру квартала вдоль улиц Торцева, Полярная и Советская площадью 0,83 га.

В смежном квартале 005 в границах улиц Торцева - Полярной, Советской и Профсоюзной по договору с муниципалитетом Группа Аквилон расселеляет три многоквартирных деревянных дома площадью 2319 кв. м, 32 квартиры, в которых зарегистрировано 128 граждан. Один дом уже расселен. На участке общей площадью 5,74 га планируется построить 5-этажный жилой комплекс площадью 22,9 тыс. кв. м и первый в Северодвинске бизнес-центр класса «А» площадью 5,76 тыс. кв. м. Кроме того, часть земельного участка будет зарезервирована для строительства детского сада на 160 мест, а еще одна часть — благоустроена и безвозмездно передана в муниципальную собственность.

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