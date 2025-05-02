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На рынке труда Архангельской области появились необычные вакансии

За последний месяц работодатели Архангельской области разместили более 4 тыс. новых вакансий. В топ наиболее востребованных профессий за последний месяц в регионе вошли работники автобизнеса (автослесари, автомойщики, менеджеры по продажам авто и др.), ИТ (программисты, сисадмины, аналитики и др.), а также «безопасники» (охранники, секьюрити, инкассаторы и др.).

Между тем параллельно массовому спросу рядовых профессий местным компаниям также нужны и более редкие специалисты. В связи с этим эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.

 

 

28 май 08:30 | : Экономика

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