На рынке труда Архангельской области появились необычные вакансии

За последний месяц работодатели Архангельской области разместили более 4 тыс. новых вакансий. В топ наиболее востребованных профессий за последний месяц в регионе вошли работники автобизнеса (автослесари, автомойщики, менеджеры по продажам авто и др.), ИТ (программисты, сисадмины, аналитики и др.), а также «безопасники» (охранники, секьюрити, инкассаторы и др.).
Между тем параллельно массовому спросу рядовых профессий местным компаниям также нужны и более редкие специалисты. В связи с этим эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.
- Диспетчер системы "умный дом", от 55 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120754307
- Кастелянша, от 34 500 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120860855
- Менеджер службы оперативно-аналитического учета, от 62 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120599510
- Преподаватель ДПО, от 90 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/120241515
- Инженер инфраструктурных решений, 300 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120887743
- Специалист по декорированию, от 47 200 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/120557714
- Мастер леса, от 110 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120780036
- Директор представительства, от 350 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/120720310
- Зооняня, до 60 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120320858
- Сортировщик алмазов, от 60 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120548720
- Оператор грохота, от 120 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120829560
- Менеджер по продажам медицинского инвентаря, до 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120916103
- Сиделка, 60 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120871159
- Промышленный альпинист, до 152 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vrsurvey/gpn_Industrial_Climber