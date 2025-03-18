Архангельские кондитеры полчают меньше, чем их коллеги по России

из самых востребованных профессий в Архангельской области – у пекарей и кондитеров за последний год.

С января по апрель российский рынок труда наполнился более чем 66,7 тыс. вакансий для пекарей и кондитеров. При этом медианная зарплата российского пекаря достигла 64 тыс. рублей, что на 13,3 тыс. больше, чем в аналогичный период 2024 года. При этом пекари и кондитеры Архангельской области могут зарабатывать пока еще меньше среднероссийского уровня: их средняя зарплата за год выросла на 6 тыс. рублей до 52,3 тыс.

Между тем самые высокие зарплаты пекари и кондитеры, судя по данным вакансий, могут получить, если устроятся работать в добывающую отрасль – здесь работодатели готовы платить более 110 тыс. рублей. На втором месте по уровню дохода для пекарей – металлургия, здесь такой специалист может заработать более 108 тыс., на третьем – работодатели, связанные с промышленным оборудованием, они предлагают доход от 90 тыс. рублей.

Наиболее востребованы пекари и кондитеры у работодателей из розничной торговли. На компании из этой отрасли приходится более 20 тыс. вакансий или 41% от всего спроса на кондитеров по стране с начала года. Вторыми по спросу на пекарей оказались рестораны и кафе – работодатели из HoReСa разместили еще более 17 тыс. вакансий, а это треть от всего объёма по РФ. Также пекарей и кондитеров для работы на своих площадках ищут девелоперы, ЖКХ-компании, медицинские учреждения, компании-перевозчики и др.

Рейтинг вакансий для пекарей и кондитеров с самой высокой зарплатой весной 2025 года, Россия:

Шеф пекарь на производство ремесленных хлебов, от 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/119598425 , Сочи

, Сочи Сотрудник на кондитерский завод, до 275 800 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/119980104 , Санкт-Петербург,

, Санкт-Петербург, Пекарь кондитер, до 170 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/119425297 , Остров Итуруп

, Остров Итуруп Шеф-кондитер, от 160 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/119280893 , Сочи

Шеф-кондитер R&D, до 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/119833467 , деревня Бородино