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Архангельские кондитеры полчают меньше, чем их коллеги по России

 из самых востребованных профессий в Архангельской области – у пекарей и кондитеров за последний год. 

С января по апрель российский рынок труда наполнился более чем 66,7 тыс. вакансий для пекарей и кондитеров. При этом медианная зарплата российского пекаря достигла 64 тыс. рублей, что на 13,3 тыс. больше, чем в аналогичный период 2024 года. При этом пекари и кондитеры Архангельской области могут зарабатывать пока еще меньше среднероссийского уровня: их средняя зарплата за год выросла на 6 тыс. рублей до 52,3 тыс. 

Между тем самые высокие зарплаты пекари и кондитеры, судя по данным вакансий, могут получить, если устроятся работать в добывающую отрасль – здесь работодатели готовы платить более 110 тыс. рублей. На втором месте по уровню дохода для пекарей – металлургия, здесь такой специалист может заработать более 108 тыс., на третьем – работодатели, связанные с промышленным оборудованием, они предлагают доход от 90 тыс. рублей. 

Наиболее востребованы пекари и кондитеры у работодателей из розничной торговли. На компании из этой отрасли приходится более 20 тыс. вакансий или 41% от всего спроса на кондитеров по стране с начала года. Вторыми по спросу на пекарей оказались рестораны и кафе – работодатели из HoReСa разместили еще более 17 тыс. вакансий, а это треть от всего объёма по РФ. Также пекарей и кондитеров для работы на своих площадках ищут девелоперы, ЖКХ-компании, медицинские учреждения, компании-перевозчики и др. 

Рейтинг вакансий для пекарей и кондитеров с самой высокой зарплатой весной 2025 года, Россия:

 Шеф-кондитер R&D, до 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/119833467, деревня Бородино

07 май 08:37 | : Экономика

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