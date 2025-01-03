В Архангельской области растет список высокооплачиваемых вакансий

Эксперты hh.ru подвели первые итоги января 2025 года и выяснили, насколько велика вероятность найти работу с высокой зарплатой, а также составили рейтинг самых высоких зарплат за месяц.
Аналитика местного рынка труда показывает, что средний доход, который может получить житель региона на данный момент, достиг 64,5 тыс. рублей. За год зарплатные предложения в Архангельской области выросли на 19%. В свою очередь доход более 158 тыс. рублей местные безработные и соискатели могут найти в каждой десятой вакансии. И по сравнению с прошлым годом местные компании стали на 17% чаще предлагать зарплату выше рынка (от 158 тыс.).
Между тем эксперты hh.ru также составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам за январь в Архангельской области, в который вошли:
- Монтажник НВК, от 155 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115384199
- Бизнес-ассистент (family business), до 1 000 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115035909
- Водитель-курьер, до 450 000 ₽ за месяц до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/115707881
- Инженер (ОГР; Caterpillar), до 400 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115667811
- Токарь, до 430 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/112600759
- Электрослесарь 6,7 разряда, от 240 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/114965536
- Шеф-повар, от 200 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/116009825
- Программист 1С, до 250 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115261037
- Геодезист, до 230 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/100095177
- Врач-хирург, до 180 000 ₽ за месяц на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/96013152