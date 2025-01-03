В Архангельской области растет список высокооплачиваемых вакансий

Эксперты hh.ru подвели первые итоги января 2025 года и выяснили, насколько велика вероятность найти работу с высокой зарплатой, а также составили рейтинг самых высоких зарплат за месяц.

Аналитика местного рынка труда показывает, что средний доход, который может получить житель региона на данный момент, достиг 64,5 тыс. рублей. За год зарплатные предложения в Архангельской области выросли на 19%. В свою очередь доход более 158 тыс. рублей местные безработные и соискатели могут найти в каждой десятой вакансии. И по сравнению с прошлым годом местные компании стали на 17% чаще предлагать зарплату выше рынка (от 158 тыс.).

Между тем эксперты hh.ru также составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам за январь в Архангельской области, в который вошли: