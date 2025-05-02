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Архангельский рынок труда: прогноз на лето

Данные hh.ru показывают, что за последний месяц работодатели Архангельской области искали более 1,2 тыс. работников на лето. При этом наибольшее число вакансий с подработкой или сезонной работой на лето было размещено для целого ряда массовых и рабочих профессий. Так, больше всего работы в регионе этим летом предлагается мерчандайзерам – каждая десятая вакансия приходится именно на них. И средняя зарплата мерчандайзера на лето уже превышает 16 тыс. рублей. 

На втором месте по спросу на сезонную летнюю работу – продавцы-консультанты и кассиры (9% вакансий от общего числа), и здесь средний доход достигает 37 тыс. рублей. На третьем месте по популярности спроса у архангельских работодателей этим летом – менеджеры по продажам (9%) на зарплату более 65 тыс. рублей. 

При этом одна из самых высоких зарплат этим летом ожидается у водителей – порядка 168 тыс. рублей. 

Самые востребованные профессии этим летом в Архангельской области:

Профессия

Зарплата, в руб.

Доля вакансий

 Мерчандайзер 

                                     16 300 ₽ 

10%

 Продавец-консультант, продавец-кассир 

                                     37 000 ₽ 

9%

 Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 

                                     65 500 ₽ 

9%

 Курьер 

                                   120 000 ₽ 

8%

 Уборщица, уборщик 

                                     22 400 ₽ 

5%

 Торговый представитель 

                                     53 000 ₽ 

4%

 Оператор call-центра, специалист контактного центра 

                                     41 000 ₽ 

3%

 Официант, бармен, бариста 

                                     60 000 ₽ 

3%

 Водитель 

                                   168 000 ₽ 

3%

 Дворник 

                                     12 500 ₽ 

3%

 

Топ актуальных вакансий с работой на сезон\лето в регионе

27 май 10:30 | : Экономика

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