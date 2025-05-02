Архангельский рынок труда: прогноз на лето

Данные hh.ru показывают, что за последний месяц работодатели Архангельской области искали более 1,2 тыс. работников на лето. При этом наибольшее число вакансий с подработкой или сезонной работой на лето было размещено для целого ряда массовых и рабочих профессий. Так, больше всего работы в регионе этим летом предлагается мерчандайзерам – каждая десятая вакансия приходится именно на них. И средняя зарплата мерчандайзера на лето уже превышает 16 тыс. рублей.
На втором месте по спросу на сезонную летнюю работу – продавцы-консультанты и кассиры (9% вакансий от общего числа), и здесь средний доход достигает 37 тыс. рублей. На третьем месте по популярности спроса у архангельских работодателей этим летом – менеджеры по продажам (9%) на зарплату более 65 тыс. рублей.
При этом одна из самых высоких зарплат этим летом ожидается у водителей – порядка 168 тыс. рублей.
Самые востребованные профессии этим летом в Архангельской области:
Профессия
Зарплата, в руб.
Доля вакансий
Мерчандайзер
16 300 ₽
10%
Продавец-консультант, продавец-кассир
37 000 ₽
9%
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
65 500 ₽
9%
Курьер
120 000 ₽
8%
Уборщица, уборщик
22 400 ₽
5%
Торговый представитель
53 000 ₽
4%
Оператор call-центра, специалист контактного центра
41 000 ₽
3%
Официант, бармен, бариста
60 000 ₽
3%
Водитель
168 000 ₽
3%
Дворник
12 500 ₽
3%
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