Архангельский рынок труда: прогноз на лето

Данные hh.ru показывают, что за последний месяц работодатели Архангельской области искали более 1,2 тыс. работников на лето. При этом наибольшее число вакансий с подработкой или сезонной работой на лето было размещено для целого ряда массовых и рабочих профессий. Так, больше всего работы в регионе этим летом предлагается мерчандайзерам – каждая десятая вакансия приходится именно на них. И средняя зарплата мерчандайзера на лето уже превышает 16 тыс. рублей.

На втором месте по спросу на сезонную летнюю работу – продавцы-консультанты и кассиры (9% вакансий от общего числа), и здесь средний доход достигает 37 тыс. рублей. На третьем месте по популярности спроса у архангельских работодателей этим летом – менеджеры по продажам (9%) на зарплату более 65 тыс. рублей.

При этом одна из самых высоких зарплат этим летом ожидается у водителей – порядка 168 тыс. рублей.

Самые востребованные профессии этим летом в Архангельской области:

Профессия Зарплата, в руб. Доля вакансий Мерчандайзер 16 300 ₽ 10% Продавец-консультант, продавец-кассир 37 000 ₽ 9% Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 65 500 ₽ 9% Курьер 120 000 ₽ 8% Уборщица, уборщик 22 400 ₽ 5% Торговый представитель 53 000 ₽ 4% Оператор call-центра, специалист контактного центра 41 000 ₽ 3% Официант, бармен, бариста 60 000 ₽ 3% Водитель 168 000 ₽ 3% Дворник 12 500 ₽ 3%

Топ актуальных вакансий с работой на сезон\лето в регионе: