В Мезени полным ходом идет ремонт спортшколы

Продолжается капитальный ремонт в здании спортивной школы по адресу: Мезень, пр.Советский 26А, который проходит в рамках Государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Подрядной организацией выполнена часть ремонтных работ, а именно: замена стоек и напольных перекрытий, монтажные работы по утеплению полов. Осуществляются работы по обшивке стен.

В этом здании будут расположены спортивная школа, дом детского творчества и местное отделение "Движение первых".

Срок сдачи объекта в эксплуатацию - IV квартал 2026 года.



