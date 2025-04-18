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В Мезени полным ходом идет ремонт спортшколы

Продолжается капитальный ремонт в здании спортивной школы по адресу: Мезень, пр.Советский 26А, который проходит в рамках Государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

 Подрядной организацией выполнена часть ремонтных работ, а именно: замена стоек и напольных перекрытий, монтажные работы по утеплению полов. Осуществляются работы по обшивке стен.

 В этом здании будут расположены спортивная школа, дом детского творчества и местное отделение "Движение первых".

 Срок сдачи объекта в эксплуатацию - IV квартал 2026 года.


 

23 май 14:13 | : Экономика

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