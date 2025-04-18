Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Рассказ о том, как бывший глава Устьянской администрации ... «утонул» в «колодце раздора»

Русские народные сказки всегда заканчиваются счастливым концом, когда добрый молодец после целого ряда злоключений, всё преодолев, потом живёт и радуется.

В жизни такое бывает редко. Так и в нашей истории про «Колодец раздора» (см. ИА «Руснорд» «Колодец раздора» и «Колодец раздора 2» ).

Если коротко объяснить суть проблемы -  в старинном русском селе Шангалы, а это Устьянский район, более 100 лет существовал колодец, вода всегда в нем была чистая и ключевая, люди с удовольствием ей пользовались, причём, даже имея в доме водопровод, приезжали туда за чудодейственной водой.

Со временем, на выкопанном сообща, всем народом, колодце возвели будку. Поставили насос, чтобы было удобнее пользоваться. Казалось - живи и радуйся . 

Но тут вмешались «тёмные силы» и поставили НЕЗАКОННО в природоохранной зоне гараж для частного лица . 

Но нашлись добрые люди, заступились за чистую воду в колодце. Обратились в местное отделение Роспотребнадзора и Устьянский районный суд, где им отказали в их просьбе - восстановить закон и чистую воду. Они пошли в Архангельский областной суд - и там их не поддержали. Но они оказались «упёртыми» и обратились в Петербургский кассационный суд общей юрисдикции, где наконец- то нашли поддержку. 

Но... Архангельский областной суд снова отказывает им, и так три раза.

До тех пор, пока не вышла статья в ИА «Руснорд», посвящённая этой теме. 

Правда и закон, наконец-то, восторжествовала.

  Однако, когда решение суда дошло до администрации Устьянского района, она его не просто проигнорировала, а сделала всё возможное и невозможное, чтобы его не выполнить.

Казалось бы, работайте на благо народа, жителей района, обеспечивайте его чистой водой, что непонятного? Тем более - есть и решение суда, убрать  гараж в санитарной зоне, как загрязняющий окружающую среду объект. Даже местное отделение Роспотребнадзора заняла правильную и принципиальную политику - честь и хвала им. 

Но, администрация Устьянского района пошла, как говориться,  в «ВА-БАНК», по итогам проверки качества воды, при наличии загрязняющею среду объекта - гаража, с массовым загрязнением почвы всякими там автомобильными маслами, решила снести колодец, который радовал местных жителей 100 лет своей чистой водой. Нет «объекта»  и нет проблем...  

Более того, Администрация попыталась убрать данный колодец из реестра объектов недвижимости. 

Но прокуратура Устьянского района быстро разобралась в ситуации с попыткой мошенничества (это моё личное предположение, но основанное на предписании Прокуратуры, т.е. так я его понял) и в своём предписании очень грамотно и убедительно попросила Главу Администрации исправить ситуацию. Т. е. не делать таких незаконных действий с попыткой вычеркнуть «народный колодец» из реестра недвижимости.

Однако, чтобы ввести в заблуждение местных жителей, опять же потратив значительную сумму народных денег, причём абсолютно без основания, протянули водопроводную ветку и поставили колодец.

А теперь, вы не поверите, провели проверку качества воды в колонке - и  она не соответствует санитарным нормам, вода техническая!

Местных жителей, за их же деньги, оставили без питьевой воды!

Руководитель Администрации - господин Котлов, который уже с марта месяца как НЕ РУКОВОДИТЕЛЬ, в  силу объективных причин был снят с занимаемой должности по целому ряду факторов компрометирующего характера (плохое качество дорог в районе и масса других причин, в том числе, не соответствие его работы с интересами жителей района). 

Некоторые, наиболее радикально настроенные жители села Шангалы, назвали его «врагом народа», как тогда в 30 годы, при советской власти, но я не разделяю их критический взгляд на проблему, наверное, здесь имелись другие, более меркантильные причины его деятельности...

 А, впрочем, время и прокурор рассудят. 

Особенно в этой ситуации с «колодцем раздора» - почему с таким упрямством, нарушая закон и решения Областного суда, нарушая предписания Роспотребнадзора, предписания Прокуратуры Устьянского района, вопреки интересам поселян, проводил такую политику «крышевания» незаконно возведённого объекта недвижимости в природоохранной зоне?

В чём смысл таких действий, уже бывшего Главы Администрации Устьянского района - господина Котлова?

Зачем до полного личного «карьерного самоубийства» отстаивать противозаконное воздвижение гаража на природоохранной территории?

Будем считать, что эта публикация - есть официальное обращение в областную прокуратуру с целью разобраться с деятельность господина Котлова в отношении проблемы «колодца раздора». 

Вернёмся к колодцу.

Скоро суд, уже двадцатый по этому поводу, и на сей раз снова в Устьянах, который должен вынести решение по этому  вопросу   справедливый и законный вердикт, поэтому надежды всех жителей района - восстановите законность и справедливость .

 Восстановить право пользование этим знаменитым народным колодцем, чтобы жители района могли пользоваться чистой водой.

А для ЧК  (чрезвычайной комиссией по решению народных проблем при Губернаторе) есть еще много работы....

 Что касается новой Администрации Устьянского района - подумайте, Вы с кем? С народом, жителями Шангалы,  или... 

 Михаил Скоморохов

 

 

22 май 09:30 | : Экономика / Горячая тема / Скандалы

Главные новости


День Хинкала
Ничто не ново. Сколько получали сельские врачи в Архангельской губернии

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (263)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20