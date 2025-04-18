Рассказ о том, как бывший глава Устьянской администрации ... «утонул» в «колодце раздора»

Русские народные сказки всегда заканчиваются счастливым концом, когда добрый молодец после целого ряда злоключений, всё преодолев, потом живёт и радуется.

В жизни такое бывает редко. Так и в нашей истории про «Колодец раздора» (см. ИА «Руснорд» «Колодец раздора» и «Колодец раздора 2» ).

Если коротко объяснить суть проблемы - в старинном русском селе Шангалы, а это Устьянский район, более 100 лет существовал колодец, вода всегда в нем была чистая и ключевая, люди с удовольствием ей пользовались, причём, даже имея в доме водопровод, приезжали туда за чудодейственной водой.

Со временем, на выкопанном сообща, всем народом, колодце возвели будку. Поставили насос, чтобы было удобнее пользоваться. Казалось - живи и радуйся .

Но тут вмешались «тёмные силы» и поставили НЕЗАКОННО в природоохранной зоне гараж для частного лица .

Но нашлись добрые люди, заступились за чистую воду в колодце. Обратились в местное отделение Роспотребнадзора и Устьянский районный суд, где им отказали в их просьбе - восстановить закон и чистую воду. Они пошли в Архангельский областной суд - и там их не поддержали. Но они оказались «упёртыми» и обратились в Петербургский кассационный суд общей юрисдикции, где наконец- то нашли поддержку.

Но... Архангельский областной суд снова отказывает им, и так три раза.

До тех пор, пока не вышла статья в ИА «Руснорд», посвящённая этой теме.

Правда и закон, наконец-то, восторжествовала.

Однако, когда решение суда дошло до администрации Устьянского района, она его не просто проигнорировала, а сделала всё возможное и невозможное, чтобы его не выполнить.

Казалось бы, работайте на благо народа, жителей района, обеспечивайте его чистой водой, что непонятного? Тем более - есть и решение суда, убрать гараж в санитарной зоне, как загрязняющий окружающую среду объект. Даже местное отделение Роспотребнадзора заняла правильную и принципиальную политику - честь и хвала им.

Но, администрация Устьянского района пошла, как говориться, в «ВА-БАНК», по итогам проверки качества воды, при наличии загрязняющею среду объекта - гаража, с массовым загрязнением почвы всякими там автомобильными маслами, решила снести колодец, который радовал местных жителей 100 лет своей чистой водой. Нет «объекта» и нет проблем...

Более того, Администрация попыталась убрать данный колодец из реестра объектов недвижимости.

Но прокуратура Устьянского района быстро разобралась в ситуации с попыткой мошенничества (это моё личное предположение, но основанное на предписании Прокуратуры, т.е. так я его понял) и в своём предписании очень грамотно и убедительно попросила Главу Администрации исправить ситуацию. Т. е. не делать таких незаконных действий с попыткой вычеркнуть «народный колодец» из реестра недвижимости.

Однако, чтобы ввести в заблуждение местных жителей, опять же потратив значительную сумму народных денег, причём абсолютно без основания, протянули водопроводную ветку и поставили колодец.

А теперь, вы не поверите, провели проверку качества воды в колонке - и она не соответствует санитарным нормам, вода техническая!

Местных жителей, за их же деньги, оставили без питьевой воды!

Руководитель Администрации - господин Котлов, который уже с марта месяца как НЕ РУКОВОДИТЕЛЬ, в силу объективных причин был снят с занимаемой должности по целому ряду факторов компрометирующего характера (плохое качество дорог в районе и масса других причин, в том числе, не соответствие его работы с интересами жителей района).

Некоторые, наиболее радикально настроенные жители села Шангалы, назвали его «врагом народа», как тогда в 30 годы, при советской власти, но я не разделяю их критический взгляд на проблему, наверное, здесь имелись другие, более меркантильные причины его деятельности...

А, впрочем, время и прокурор рассудят.

Особенно в этой ситуации с «колодцем раздора» - почему с таким упрямством, нарушая закон и решения Областного суда, нарушая предписания Роспотребнадзора, предписания Прокуратуры Устьянского района, вопреки интересам поселян, проводил такую политику «крышевания» незаконно возведённого объекта недвижимости в природоохранной зоне?

В чём смысл таких действий, уже бывшего Главы Администрации Устьянского района - господина Котлова?

Зачем до полного личного «карьерного самоубийства» отстаивать противозаконное воздвижение гаража на природоохранной территории?

Будем считать, что эта публикация - есть официальное обращение в областную прокуратуру с целью разобраться с деятельность господина Котлова в отношении проблемы «колодца раздора».

Вернёмся к колодцу.

Скоро суд, уже двадцатый по этому поводу, и на сей раз снова в Устьянах, который должен вынести решение по этому вопросу справедливый и законный вердикт, поэтому надежды всех жителей района - восстановите законность и справедливость .

Восстановить право пользование этим знаменитым народным колодцем, чтобы жители района могли пользоваться чистой водой.

А для ЧК (чрезвычайной комиссией по решению народных проблем при Губернаторе) есть еще много работы....

Что касается новой Администрации Устьянского района - подумайте, Вы с кем? С народом, жителями Шангалы, или...

Михаил Скоморохов