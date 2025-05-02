Тайвань, говорящий на иврите

Присутствие евреев на Тайване начинается с середины 20-го века, когда небольшое количество еврейских лиц и семей привлеченные растущим экономическим развитием и торговыми возможностями в регионе прибыло на остров. Потом значительный приток еврейских иммигрантов произошел во время гражданской войны в Китае (1945-1949) и последующего создания КНР под коммунистическим правлением. Многие еврейские бизнесмены, которые ранее обосновались в Шанхае и других частях Китая, искали убежища на Тайване, чтобы избежать политической неопределенности и защитить свои средства к существованию.

Известна история одного из самых высокопоставленных иностранных соучастников китайской революции.

Китай со своими сотнями миллионов жителей, тоже не обошелся без еврея-революционера, а потом - министра... Яков Розенфельд родился в 1903-м во Львове, это тогда была Австро-Венгрия и называлось Лемберг. Закончил Венский университет, специализировался в хирургии, стал популярным дамским доктором. Розенфельд был еврей из религиозной семьи, сразу после аншлюса его отправили в Дахау, потом в Бухенвальд. Там он втихую лечил заключённых, охранники отбили ему почку, и в 1939 году Розенфельд был освобожден с условием немедленно покинуть рейх. Немедленно (в две недели) покинуть было некуда: в Палестине у англичан действовали запреты «Белой книги», в Америке – суровые иммиграционные квоты. Получилось только в Шанхай, пароходом, туда евреям не требовалось визы.

В весёлом космополитичном Шанхае Розенфельд открыл клинику в районе для иностранцев, очень быстро добился успеха и финансового процветания, познакомился с китайскими коммунистами, вступил в партию и ушёл в армию (Новую Четвертую армию Мао Цзэдуна). Оперировал в полевых условиях (пинцеты из бамбука, палочки для риса…), ставил врачебное и санитарное дело, гигиену и профилактику, организовывал госпитали.

Приказом Мао Цзэдуна был назначен начальником медицинской службы армии и получил звание генерала, подружился с Лю Шаоци и Чен И, будущими, соответственно, председателем и министром иностранных дел КНР.

Когда сформировали временное революционное правительстве Китая, стал министром здравоохранения. Его звали "генерал Ло" (наверное, "Розенфельд" по-китайски) или "Big nose doctor".

После победы революции Розенфельд вернулся из Китая в Вену, его прощальный банкет организовывал лично Чен И. Там узнал, что мама и другие родственники погибли в концлагере. И еврею в Вене никто не рад. Уехал в Тель-Авив, к брату, устроился семейным врачом в «Асуту», это на Жаботинского, пользовался уважением у пациентов. В апреле 52-го, не дожив до пятидесяти, умер от сердечного приступа.

Когда китайцы в 93-м открыли, наконец, посольство в Израиле, сразу бросились в Кирьят-Шауль, нашли могилу “ генерала ЛО” и возложили венок. Кирьят-Шауль с тех пор обязательно посещает каждая китайская правительственная делегация: Розенфельд - самый высокопоставленный из иностранных участников революции (австрийский еврей из Львова, кто же ещё).

В Китае его именем названы улицы и уездная больница, стоят статуи Розенфельда и обелиски в его честь. Выходят монографии с описаниями, кого Яков от чего как лечил, у кого из жён руководства принимал роды, а кого избавлял от плода (у китайцев взгляды на интимное, кажется, проще наших).

Посвящённую Розенфельду выставку в 800 кв.м. на площади Тяньаньмэнь в самом большом музее Китая (и самом посещаемом музее мира, вот как это получается, почему не Лувр?) открывал лично Председатель КНР товарищ Ху Цзиньтао.

К столетию генерала Розенфельда почта КНР выпустила серию из трёх марок. В Австрии он тоже в большом почёте, в мед. комплексе в Граце установлена мемориальная доска, предисловия к его биографиям пишет президент.

По данным Хабада Тайваня, к 2023 году еврейская община Тайваня насчитывала более чем 2000 человек. Ожидается, что еврейское население Тайваня будет расти и в настоящее время является одним из самых быстрорастущих еврейских популяций в мире по показателю роста на душу населения.

В декабре 2021 года в Тайбэе был официально открыт Центр еврейской общины имени Джеффри Д. Шварца. Центр был профинансирован, спроектирован и построен Еврейской культурной ассоциацией Тайваня имени Джеффри Д. Шварца и На Танга (JTCA), некоммерческой организацией, основанной Джеффри Д. Шварцем, основателем и генеральным директором Four Star Group, и его женой На Танг, актрисой, музыкантом и автором.

С точки зрения ортодоксального иудаизма, «не кошерная» жена еврейского бизнесмена слегка нарушала идеальную картину мецената и благодетеля, столь много сделавшего для развития еврейской жизни на Тайване. Так, по крайней мере, считает Рабби Шломо Табиб (Shlomi Tabib) главный раввин этого центра, который уделил почти час своего времени для аудиенции с нами, рассказав о жизни еврейской общины на этом экзотическом (для нас) острове.

В октябре 2024 года Тайваньская еврейская община приняла новое название для своей синагоги, «Лев ха-Мизрах - Тайвань» («Сердце Востока»), чтобы продемонстрировать деятельность своей синагоги, установить еврейское название и показать уникальную связь, которую их синагога имеет с местной тайваньской культурой. Хотя община Лев ха-Мизрах - Тайвань связана с Тайваньской еврейской общиной, она функционирует исключительно как синагога.

Центр площадью 22 500 квадратных футов включает в себя синагогу, микву (ритуальную ванну), кошерную кулинарную лабораторию и кухню, бальный зал на 300 человек, классную комнату, библиотеку и музей иудаики и еврейского искусства, содержащий более 400 редких предметов.

Центр предлагает разнообразные культурные мероприятия и открыт для членства и участия всех членов тайваньской общины, включая тех, кто придерживается других вероисповеданий.

Четырехэтажное здание, богато и по-современному оборудованное. С воротами и контролем на входе. Местный страж напомнил эпизод из рассказов Зощенко: «… строго спрашивал у всех входящих докУмент. Но у кого не было – пропускал и так...». Так как пришли мы как раз в пятницу, к шабатной молитве, то нас сразу направили в молельный зал, где мы и поучаствовали в ритуале встречи субботы. Особо сокровенных просьб к высшим силам у нас не было, поэтому больше интересовала обстановка и посетители. В отличии от стареющих общин Европы, здесь было довольно много молодёжи, подростки, вступающие в фазу взросления, и всего несколько представителей поколения 65+.

После этого мы пообщались со Шломо, который, изучив мои «верительные грамоты» - мою визитную карточку и совместные фотографии с его коллегами-раввинами из Гонконга и Сингапура, - попросил обращаться к нему исключительно так. Общались на немецком языке, которым наш визави вполне прилично владел. Уточнив, что наш иврит и английский оставляют желать лучшего, он поинтересовался на каком языке мы общаемся дома. Услышав ответ «на русском», Шломо заметно напрягся и выдал сентенцию: «Русские – враги!» Однако узнав, что мы владеем и украинским, несколько смягчился, позвал одного из своих прихожан, который на этом языке, видимо давно и почти им забытом, завел с нами светскую беседу.

Потом Шломо с гордостью продемонстрировал нам документальные доказательства того, что главный ашкеназский раввин Израиля Дэвид Лау недавно посетил Тайвань по его приглашению чтобы присутствовать на открытии этого самого еврейского центра, в котором мы находились.

На прощание мне предложили взять с собой расшитую золотом кипу с символикой Центра имени Джеффри Шварца, но в обмен на конкретно озвученную сумму Цдаки (300 тайваньских долларов, менее 10 евро). Символики в этом, как понимаю, было больше, чем материального интереса…

На этой позитивной ноте мы попрощались с нашими гостеприимными хозяевами и отправились дальше, строить планы на будущие путешествия в места, где ещё не ступала наша нога, но которые уже давно обжиты и исхожены представителями «вечного народа».

Михаил Нудельман, Германия