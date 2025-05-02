Усатый на стене

Появление генералиссимуса Сталина на стене московского метрополитена (переход на Таганскую кольцевую) вызвало большой общественный резонанс.

Сторонники советского строя возрадовались «восстановлению исторической справедливости». Либеральная общественность и примкнувшие к ней родственники сгинувших в ГУЛАГе (не все, некоторые считают, что «за дело») увидели в этом «реставрацию и оправдание самых тёмных страниц отечественной истории». Срач в соцсетях стоит – только пыль столбом летит.

В Интернете, но не в конкретном месте действия. Мой знакомый, известный искусствовед, специально поехал посмотреть. Перед скульптурной группой - пустая площадка, вроде полосы отчуждения. На неё выходят отдельные ошарашенные граждане и с какими-то потерянными улыбками фотографируют, в основном – китайские туристы. Никто не останавливается в задумчивости. За час поселфились от силы три человека. Ни тебе пророчащих сталинистов, ни демократов с полными чернильницами в руках. У стены томились от скуки два охранника от метрополитена. Между прочим, с момента установки (15 мая) прошло всего 10 дней

«Китч и бездарный соцарт, вызывающий чувство кринжа» - так охарактеризовал искусствовед увиденное. То есть, никакой художественной ценности, одна провокация. Кого провоцируют?

Тема возвращения сталинизма в скульптурных образах актуальна и для Архангельска. Совсем недавно в очередной раз прокатили инициативу местных коммунистов установить бюст «отца народов» на всеобщее обозрение (и поклонение). Рискну предположить – если бы вопрос был вынесен на референдум, результат мог быть другим. Печальным.

Сейчас кивают на вологодского губернатора Филимонова, мол, он не постеснялся. Так при нём и продажу спиртного ограничили до двух часов в день… вы тоже так хотите?!

Один из аргументов противников – в Германии не стоит ни одного памятника Гитлеру. Хотя тот фюрер имел не меньшую поддержку у народа, чем наш вождь. Дискуссия на эту тему небезопасна, сравнение сталинизма с гитлиризмом у нас, мягко говоря, не одобряется. Но я, всё-таки, попробую. Осторожно.

Прежде всего, я считаю, что в оценке любого исторического события лежит личный счёт – на какой стороне находились ваши далёкие и недалёкие предки. Просто имейте ввиду.

Вопрос с именем Сталина мог быть снят раз и навсегда реформаторам начала 90-х на волне преобразований – объявить идеологию коммунизма вне закона. Вряд ли бы после этого детей перестали называть Иосифами (как в Германии – Адольфами), не тот случай. Но политической воли не хватило. Может, потому и были отодвинуты от власти?

Сейчас мы с полным правом боремся за сохранение исторической памяти о ТОЙ ВОЙНЕ. Действительно, сам тому свидетель, в американских школьных учебниках истории чётко прослеживается мысль, , что именно их высадка в Арденнах стала поворотным этапом в ходе Второй мировой войны. Но разве в нашей истории не было периода, когда получалось, что наша Победа ковалась на Малой земле непосредственно руками политрука Брежнева? Я сам по такому учился.

А ещё для американских школьников вся Вторая мировая война – это, прежде всего, трагедия Холокоста, 6 миллионов загубленных еврейских жизней. Потери СССР в разы больше, тут и спорить нечего. Вот только Сталин почему-то называл цифру в 7 миллионов, а не в 27, как подсчитано сейчас, причём очень приблизительно. С чего бы, ведь, как известно, скромность в цифрах не была отличительной чертой Виссарионыча? Видимо, стеснялся, что столько народа не сберёг… упырь усатый.

Личное. Моя семья пострадала от сталинизма больше, чем от гитлиризма. В войну мы потеряли только мужа моей двоюродной бабушки, остальные вернулись с победой и орденами - http://rusnord.ru/hot/33659-nashi-na-voyne-k-70-letiyu-pobedy.html . Правда, мне неизвестна судьба родственников, оставшихся после революции в Екатеринославле (Днепропетровске), дети прадеда от первого брака. Возможно, они погибли в огне Холокоста. Но их пепел не стучит в моё сердце, вот в чём штука.

Кроме того, прадед-миллионщик Ицхак сгинул в подвалах екатеринославского ЧК, куда его сдали свои же революционные детки. За что один сурово поплатился – следователь НКВД Леонид Черток выбросился из окна собственной квартиры, когда за ним пришли его же коллеги. Со стороны матери кто-то был арестован, кто-то сослан во время разгрома НЭПа, двое (в их числе родной мой дедушка) сошли с ума в ожидании скорого ареста.

Так к кому мой личный счёт должен быть выше?

Но вернёмся к общему. Понятно, что к истории собственной страны в части совершённых ошибок (а часто и преступлений) мы относимся более снисходительно. Особенно памятуя грустную шутку ХХ съезда – «тогда одна половина населения сидела, а другая половина охраняла первую». Да, гипербола, но она прекрасно отражает трагедию национального масштаба – одним искалечили тела, другим – души.

Если же сравнивать два режима отстранённо, без привязки к личному, то ещё неизвестно, что получится в итоге. И сталинизм (тогдашнее олицетворение коммунизма) и нацизм были национальными формами радикального авторитаризма. Государство контролировало общественную и личную жизнь граждан, человек не признавался как ценность, считаясь лишь инструментом для достижения неких «великих» целей. Причём и советскому и немецкому народам было отказано в праве просто жить для себя, для своих детей, для удовольствия, в конце концов, на чём основывается либеральная философия. Зато умереть ради химеры, у одних - интересы высшей расы, у других - мировая революция, это всегда пожалуйста.

Ещё в обеих наших странах на тот исторический момент была однопартийная система с запретом деятельности иных партий или политических объединений. Но… нацисты, как ни прискорбно это (для человечества) сознавать, пришли к власти демократическим путём через выборы. Большевики же просто захватили власть в ходе вооружённого восстания, поставив население страны перед фактом – «мы пришли, теперь хрен сдвинете». Для того, чтобы подвинуть, понадобилось долгих и кровавых 70 лет…

И нацистская Германия, и коммунистический СССР были, как принято говорить в журналистике, полицейскими государствами, где любое идеологическое недовольство заканчивалось самыми жёсткими репрессиями. Да, немецкие концлагеря в сравнении со сталинским ГУЛАГом выделяются своей жестокостью – в колымских лагерях не было газовых камер, там умирали естественным путём от холода, голода и работы (подробности у Варлаама Шаламова). А вот общая черта – в обоих государственных системах объектом репрессий мог стать любой гражданин, независимо от своих деяний и убеждений. В Германии одно время отправляли в концлагеря безбилетников, борясь таким образом с подрывом экономической мощи государства, в СССР попасть в лагеря можно было и за три колоска, и за десятиминутное опоздание на работу. Всё по той же формулировке.

Ещё в школьной юности услышал историю о человеке, прошедшем пытки в НКВД и пытки в гестапо. На вопрос «есть ли разница» он отвечал: по степени жестокости разницы нет, но есть нюанс - в гестапо от меня требовали ПРАВДЫ.

Что касается экономики, то в обеих государственных системах она строилась по мобилизационному принципу, усилия, прежде всего, направлялись на повышение наступательной обороноспособности (извините за оксюморон). Плюс повсеместно развитая система принудительного труда, в которой идеологическая мотивация многократно превышала реальную оплату. Ещё во времена моей юности при приёме на работу было непринято интересоваться в отделе кадров, сколько реально ты будешь получать на руки – в той системе навязываемых ценностей деньги волновали только «рвачей» и «перекати-поле».

А вот и главное – идеология, на которой строились государственные системы. В нацистской Германии это расовое превосходство. В коммунистическом СССР – социальное, когда рабоче-крестьянское происхождение становилось своеобразным пропуском в карьерное будущее. Интеллигенция (так называемые разночинцы) довольствовалась сомнительным званием «прослойка». Ну, а другие сословия – дворяне, духовенство, купечество – просто были максимально зачищены. Заметьте, я ещё не трогаю высылку Сталиным целых народов, например, с Кавказа в Сибирь на верную гибель, «дело врачей» и тд… иначе счёт будет совсем не в нашу пользу.

Кто-нибудь может предположить, что в случае победы фашистской Германии (свят-свят-свят!) ожидало немцев, сдавшихся в плен под Москвой или Сталинградом? Что случалось с многими нашими военнопленными после Победы, мы знаем точно. Как и то, куда в одночасье делись инвалиды Великой Отечественной с московских и ленинградских улиц.

И совсем уже шокирующие цифры. На стороне немцев с оружием в руках воевали 440 тысяч советских коллаборационистов, одна «армия Власова» (РОА) составляла 120 тысяч (нижняя цифра). Но вы слышали хотя бы о батальоне из немецких военнопленных, что стало бы мощнейшим агитационным ходом, особенно в конце войны? Боялись доверить в руки оружие? И правильно делали. «Власовцы» взбунтовались, когда исход войны был предрешён.

И, тем не менее, мы победили, а не они. Есть ли в этом большая заслуга Сталина или вашего родного дедушки-пехотинца, павшего смертью храбрых на Курской дуге, решайте сами.

P.S. Некоторые находят в лике Сталина на Таганской кольцевой портретное сходство с известным писателем-иноагентом (см. нижнее фото) и считают это тонкой провокацией со стороны ваятеля. Что ж, мы видим то, что хотим увидеть…

Леонид Черток