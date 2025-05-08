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Иван Поддубный в Архангельске

В Ейском историко-краеведческом музее имени В.В.Самсонова хранятся два любопытных документа. Первый — Справка № 256 Поддубного И.М. о зарплате в Архангельском Госцирке и удержании подоходного налога, датированная 17 сентября 1936 года. Второй — Поздравительная телеграмма директора Архангельского цирка, адресованная Поддубному.

 Иван Максимович Поддубный (1871-1949) — российский и советский профессиональный борец, один из самых популярных борцов Европы во французском (греко-римском) стиле, чемпион мира по борьбе в Париже 1905—1908 годов, обладатель множества других спортивных титулов и званий, а также восторженных эпитетов прессы и почитателей по всему миру.

 Кроме вышеназванной Справки о выступлениях 64-летнего (!!!) Поддубного в архангельском цирке напоминают рекламные анонсы, опубликованные в газете «Правда Севера» в период с 22 августа по 18 сентября 1936 года. Два приведены на фото.

 Субботние представления завершались танцами до 5 часов утра на арене цирка. В прощальном представлении 19 сентября Поддубный участия не принимал.

 Таким образом, за 27 дней он провёл 17 поединков (были перерывы), за которые ему начислено 4800 рублей. С них удержано 158, 4 руб. подоходного налога и 124,4 руб. культурного сбора. Справка на фото.

 Много или мало заработал Поддубный?

 Из открытых источников узнаём, что средняя месячная заработная плата в СССР в 1936 году была: в строительстве – 224 рубля; в учреждениях здравоохранения – 189 рублей; в сельсоветах – 144 рубля; в совхозах, кооперативных хозяйства и др. сельхозпредприятиях — 140 рублей. Вот и судите сами.

 В 1939 году Иван Поддубный принимал поздравления с 40-летием спортивной деятельности. С этой датой поздравил его телеграммой и директор архангельского цирка Иван Николаевич Симнанский (1896-1952), бывший директором госцирка с 1938 по 1952 годы.

 В 1949 скончался великий русский богатырь Иван Поддубный. Через сорок лет, в 1989 году закрыт архангельский цирк.

 Вспоминается крылатое выражение, представляющее собой незначительную переделку текста немецкого философа-мистика XV века Фомы Кемпийского: «Sic transit gloria mundi» («Так проходит слава мирская»).

 Всё в мире призрачно, изменчиво и тленно. И потому живи сегодня, человек.

 Александр Чашев


15 июнь 09:20 | : Горячая тема / Будни

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