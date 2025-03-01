«Агния»: Рожайте и воздастся

Сейчас вокруг столько показной бодрости и патриотических порывов, что так и тянет посмотреть чернуху. Причём не про 90-е, а самую современную. Девушка с экзотическим именем Павла Стратулат, ученица мэтров Арабова и Лунгина, как знала и подгадала, впрыснув в сюжет изрядную порцию едкой сатиры. И всё этим запутала.

Что может быть депрессивней Русского Севера? Вряд ли Север Норвежский, там точно нет домов, где зимой отключают отопление. Отключают даже не за злостную неуплату (что хоть как-то объяснимо), не из-за аварии на магистрали, а по неясным бюрократическим заморочкам – людей из аварийки просто некуда переселять, а дать в гнилушку тепло инструкции не велят ради их же безопасности.

Удивлены? Значит, вы на юге живёте. Или заграницей.

Жильцы бедолажного дома превращаются в спаянный коллектив – выживают и борются за свои права вместе. Вплоть до акций неповиновения (вы в курсе, как у нас любят этот вид протеста?). Но, как обычно бывает, в такой связке обязатнльно найдётся слабое звено. Оно же себе на уме.

В нашем случае, это женщина по имени Агния. Первая ассоциация имени с «огнём», не правда ли? Если не вспоминать об «агнце». Молодой овце, то есть. Тонкий намёк автора? В конце сами к этому придёте.

Агния – отмороженная. Так люди Севера сами себя называют, но тут клинический случай. У неё есть сынок Макс, и лично мне совершенно непонятно, кто на эту Снежную королеву рискнул забраться (лечь снизу, пристроиться сзади…)?

Причём в её окружении есть не самый последний мужчина (хотя бы внешне), водитель автобани, который хоть сейчас готов жениться. Всё-таки люди Севера непостижимы…

Агния вместе с сыном стоически холодает и голодает. Но голодает деятельно – добывает на прокорм подлёдной рыбалкой. Что само по себе дискредитирует утверждение – среднестатистический россиянин год от года живёт всё лучше и лучше. Особенно с такой дефицитной профессией на руках, как печник… с ней не пропадёшь и в средней полосе, не то, что на севере.

Тем не менее, продвинутый соцработник, сама многодетная, доверительно сообщает самый короткий путь к счастью – рожай ещё и маткапитал тебе в руки. Агния с непроницаемым лицом мотает на не растущий у неё ус.

И тут, как волшебный принц, на сцене появляется мэр их холодного города, который, собственно, за всё в ответе. И предлагает нашей героине сложить печь в пристройке на его участке. Причём рисует такую цифру на айфоне, что у Агнии единственный раз загораются глаза. Бросает сына в холодных стенах на товарищей по несчастью и вперёд на шабашку. В принципе, за такое и без родительских прав можно остаться… но не в местечке повального беззакония. Мэр только на повторные выборы собирается, а мы уже знаем, что результаты будут фальсифицированы. Вот знаем, и всё!

Агния заезжает в мир обеспеченных людей. Где тоже непорядок, дочь градоначальника, только зашедшая в пубертатный возраст, очень интересуется изничтожением всего живого (посредством прицельной стрельбы). Супруга просто избалованная дура, занимающаяся сексом исключительно в супер миссионерской позе (то есть, на боку). В доме не держат постоянную прислугу… из высших гуманистических соображений. И уж новый человек в этом королевстве кривых понятий…

Нет, те, кто рассчитывает на северный вариант южнокорейских «Паразитов» (триумфатора «Оскара-2020»), может сразу выключать то, на чём вы там это смотрите. Богатенькие женщины после первого эксцесса неприятия сами ложатся под суровую женщину-печника. В фигуральном смысле, но могли и в самом прямом, по ощущениям в сюжете чуть-чуть до лесбоса не дошло.

Сначала есть ощущения, что Агния вовсе не отмороженная рыба… точнее, русалка из проруби, а некий «агент под прикрытием», посланный кем-то высшим вершить справедливость и раздавать всем сёстрам по серьгам. При этом авторша (пардон за феминизм) как бы не заморачивается такими пустяками, что ни один печник (и даже ни одна печница) ни за какие деньги не станут класть печь зимой, ибо это мартышкин труд. Про что рассказывают на первой лекции печного ПТУ… если таковые существуют.

Но нет, у нашей героини стиль общения такой – созерцательный. Это касается и родного сыночка, который каким-то чудом дожил до своих пяти-шести, назло маме выпадая откуда можно и нельзя. Лишь бы напомнить о своём существовании.

Приманив своим показным равнодушием семью мэра на максимально короткое расстояние и сотворив абсолютно банальную для севера печурку (а понтов-то было!), девушка с огненным именем отдаётся на ней мэру, которого глубоко презирала всё экранное время. Отдаётся, надо сказать, тоже без огонька, типа, «так было надо». Кому?!

В финале Агния стоит в группе беременных девиц, им всем грозит вожделенный маткапитал. То ли мэр такой производитель (что при фригидной жене несложно предположить), то ли нацпроект «Демография» действует даже в усечённом партнёрском варианте. Героиня светится пастельными тонами, что визуально подтверждает действенную силушку подобных госпрограмм. Участь остальных жителей холодного дома остаётся за кадром.

Кто в выигрыше, а кто в проигрыше? Судите сами…

Леонид Черток