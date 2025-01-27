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Человек леса мезенской породы. Почему Алексей Крупцов идёт на выборы

Иногда посреди очередного депутатского созыва назначаются довыборы. Редко по приятному поводу – депутат пошёл на повышение, а новую должность по закону нельзя совмещать с парламентской деятельностью. Увы, чаще повод печальный – приговор суда или того хуже.

Этот случай из последних. 19 октября ушёл из жизни Сергей Эммануилов. Человек, чей политический и профессиональный авторитет не подлежат сомнению. 18 лет он руководил здравоохранением всего Поморья, 15 лет – депутат Архангельского областного Собрания, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению. 

Причём на выборы всегда шёл по одному из самых сложных в логистическом отношении избирательных округов - №21, включающий Пинежье, Мезень и Лешуконь. Кто зрительно представляет географическую карту региона, тот поймёт, о чём речь. Не наездишься… но у Сергея Дмитриевича получалось. За это и добрая память.

Округ (любой) не может долго оставаться без представителя в законодательном собрании, довыборы в сентябре. Есть человек, готовый взяться за решение проблем в 21 избирательном округе – Алексей Крупцов.

О себе он говорит: «Я – человек леса». Лес – его любимая стихия, о нём он знает всё. И в первую очередь – с производственной точки зрения. А что ещё ждать от генерального директора Группы компаний «Титан».

Но сначала о детстве.

Пусть вас не смущает, что местом рождения у Алексея Крупцова стоит Кирово-Чепецк, просто семейные обстоятельства. Ощущать себя личностью он начал в Архангельске. Причём самые яркие воспоминания его детства приходятся на Кимжу (Мезенский район), откуда родом семья его отца. Да-да… тот самый лес. Именно дед из Кимжы привил ему любовь к шахматам, что нелишнее в бизнесе. А ещё преподал пример собственной целеустремлённости – был прорабом в строительном тресте №1, его трудами возводилась знаменитая Архангельская высотка (просто один из многочисленных объектов).

Бабушка кандидата всю жизнь отдала педагогическому труду – директор школы № 4 г. Архангельска, в школе ею был организован музей. До 80 лет активно трудилась в Мезенском землячестве (была членом Совета), а в 2006 году вышла в свет ее книга «По жизни с песней». Помнила родословную на много колен вглубь, в свои 92 года наизусть знала более 200 стихов. Очень жизнелюбивая натура! С мужем прожила 68 (!) лет в любви и согласии. Уроженка деревни Лампожня Мезенского района. К сожалению, совсем недавно ушла из жизни.

Детство Алексея пришлось на смутное перестроечное время – меньше года проходил в октябрятах и снял «звёздочку» с школьного пиджака. За сим ушли практически все составляющие советского среднего образования, кроме самой учёбы.

- Какие предметы были любимыми? – задаю вопрос и ожидаю услышать про математику и природоведение. Но…

- Русский язык и литература. Ещё английский.

- ?!

- Повезло с педагогами, очень интересно преподавали. Потом сменилась учитель английского, стало не то… но тогда я уже понимал, что это язык международного общения и обязательно пригодится. 

Семья Крупцовых для того времени была, что называется, из крепких – мама директорствовала в известном магазине «Восход», папа ходил в море на хорошей должности. Тем не менее, уже с первого курса АГТУ (а куда ещё идти человеку, влюблённому в лес?) стал самостоятельно зарабатывать.

- Был арендованный трактор, небольшой бизнес, занимался лесозаготовками. Насколько успешно? Например, моя мама смогла уйти с работы и полностью посвятить себя дому. Позже отец попрощался с флотом, но он у меня беспокойная душа, сейчас работает в структуре «Титана», которая занимается речным флотом.

Потом жизнь заставила поменять сферу деятельности. В конце нулевых, сложный экономический период, Алексей работал на космодроме «Плесецк» по строительству стартового комплекса «Ангары», об этом рассказывает с особым удовольствием (что понятно). 

В лес молодой Крупцов вернулся в 2011-м, когда экономика более-менее стабилизировалась, как мировая, так и региональная. Начал с организации нового леспромхоза и реорганизацию лежащих на боку.

- Не жалко было уходить со строительства… всё-таки вечная тема?

- Я про лес знаю всё, там моё место.

Ответ более чем конкретный.

Одно из его тогдашних «детищ» - создание предприятия на базе лесосеки Луковецкого леспромхоза, что в Холмогорском районе.

- И как это выглядело? – интересуюсь.

- Например, со мной пришли лесовозы «Вольво», импортная дорожно-строительная техника, новые лесозаготовительные машины, доселе здесь невиданные, прекратились задержки зарплат, ранее составляющие месяцы.

- Какой годовой объем заготовки у леспромхоза?

- 200 тысяч кубов в год.

- Как мне, совсем нелесному человеку, это представить умозрительно?

- Представьте 5 000 гружёных лесовозов и примерно 100 человек, занятых на производстве.

Я представил… впечатляет.

И тут на молодого, но амбициозного лесопромышленника обратил внимание могучий «Титан», оценил сделанное им, потенциал и…

- В 2015 году я был приглашён на должность директора по лесозаготовительной деятельности. С 2019-го – заместитель генерального директора по производству, занимаюсь всей лесозаготовительной деятельностью группы компаний «Титан». 

- Но почему именно 21-й округ?

- Ответ простой – на Пинежье расположены три лесозаготовительных предприятия, где трудится более тысячи человек. Логично, что в заксобрании региона я смог бы представлять интересы жителей округа, разве нет?

- Мезень…

- …там мои корни, поверьте, это много значит. Туда мы поставляем дрова, в Мезени местные лесозаготовители не могут обеспечить нужным объёмом дров. Причём для «Титана» это непросто с учётом всех логистических издержек.  Такая же ситуация и в Лешуконском районе.

- То есть, эту часть бизнеса можно назвать социально-ориентированной?

- Именно так. И ещё – большой бизнес чурается работы с отдалёнными территориями. Мы – нет, моё присутствие в областном Собрании будет дополнительной гарантией такой политики. 

- Вот, кстати, о Мезени. Какие там наипервейшие задачи?

- Дрова, это глобально. Связь, без которой в современном мире никуда, она там крайне неустойчивая. Дороги, которые строятся, и поддержка действующих. 

- Пока ничего не спрашиваю о потенциальных соперниках от других политический партий соперниках (пока). Однако, что вы сможете предложить своим избирателям? 

- Я им точно не буду обещать райские кущи. Я готов отвечать только за то, что в моих силах. И понимаю, что в части организации здравоохранения мне до покойного Сергея Дмитриевича как до Марса. Но в моих силах привлечь внимание соответствующих специалистов, департаменты от областного депутата тоже не отмахнутся. Текущая работа плотно ведётся с Правительством, большая работа по сфере деятельности «Титана» со многими министерствами.

- Но расстояния между территориями и Архангельском, как вашим постоянным местом жительства…

- Моя работа давно связана с командировками, причём не в города и столицы, а в область.

- А семья?

- Семья у меня понимающая. Во всем меня поддерживает. Я их очень люблю и ценю.

Леонид Черток 

02 июнь 17:08 | : Горячая тема / Политика

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