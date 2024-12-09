Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В студеной Архангельской области пенсионер замерз в колодце

2 марта 2025 года на дачном участке в поселке Вычегодский в колодце обнаружено тело 67-летнего местного жителя. Предварительная причина смерти - общее переохлаждение организма. Есть основания полагать, что мужчина спустился в колодец, чтобы пробить лед и набрать воды, провалился в воду и самостоятельно выбраться не смог. 

По данному  факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать правила безопасности и проявлять бдительность.  

04 март 15:07 | : Происшествия

Главные новости


Улицы, которые нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Лихие и разные. Реплика в защиту 90-х

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (56)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20