В студеной Архангельской области пенсионер замерз в колодце

2 марта 2025 года на дачном участке в поселке Вычегодский в колодце обнаружено тело 67-летнего местного жителя. Предварительная причина смерти - общее переохлаждение организма. Есть основания полагать, что мужчина спустился в колодец, чтобы пробить лед и набрать воды, провалился в воду и самостоятельно выбраться не смог.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать правила безопасности и проявлять бдительность.