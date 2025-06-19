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Подарки за мечту: Сборная Узбекистана получила автомобили за исторический выход на ЧМ-2026

Сборная Узбекистана написала новую страницу в истории своего футбола. 11 июня 2025 года в заключительном туре третьего раунда азиатской квалификации команда уверенно переиграла действующего чемпиона Азии — сборную Катара — с разгромным счетом 3:0. Победа стала не просто финальным аккордом квалификации, а доказательством высокого уровня игры и зрелости узбекского футбола. Всё о чемпионате мира 2026 можно прочитать на страницах спортивного портала Olimpbet Arena. 

Главное же достижение — Узбекистан впервые в своей истории пробился в финальную часть чемпионата мира, который пройдёт в 2026 году сразу в трёх странах: США, Канаде и Мексике.


Автомобили — как символ признания

Спустя несколько минут после финального свистка футболистов ожидал сюрприз — прямо к полю были подогнаны десятки новых автомобилей. Каждому из игроков, а также членам тренерского штаба, вручили ключи от личного авто. Эта акция была организована при поддержке Федерации футбола Узбекистана, правительства страны и одного из крупнейших автопроизводителей республики — UzAuto Motors.

Каждый из членов команды получил:

  • Новый легковой автомобиль отечественной сборки, оснащённый современными функциями комфорта и безопасности;

  • Памятную табличку с выгравированной датой выхода на ЧМ-2026;

  • Сертификат благодарности от Федерации футбола и министерства спорта;

  • Объятия и аплодисменты тысяч болельщиков, ставших свидетелями исторического события.

Узбекистан — лидер группы и новая сила в Азии

После 10 сыгранных туров Узбекистан возглавил группу 1, набрав 21 очко. Позади — сборная Ирана с 20 очками и одной игрой в запасе. Ранее узбеки уже гарантировали себе участие в финальной стадии ЧМ, но победа над Катаром закрепила их статус фаворита группы.

Этот успех стал результатом слаженной работы: стратегических решений тренерского штаба, появления молодых звёзд и возрождения национального духа. Среди ключевых фигур — капитан команды, лидер обороны и лучший бомбардир отборочного этапа, которые стали символами нового поколения узбекского футбола.

Чего ждать от сборной Узбекистана на ЧМ-2026?

Предстоящий чемпионат мира станет не только дебютом Узбекистана, но и испытанием на прочность. Команда уже заявила о себе как об амбициозном участнике, готовом сражаться с топовыми сборными мира. По словам главного тренера, подготовка к турниру начнётся незамедлительно, с акцентом на контрольные матчи с сильными соперниками и тактическую гибкость.

Приоритетные цели сборной:

  • Закрепиться в числе лучших азиатских сборных;

  • Выйти из группы на ЧМ-2026 и попасть в плей-офф;

  • Продвигать имидж Узбекистана как футбольной страны на мировой арене.


Футбол как источник национальной гордости

Победа сборной и жест благодарности в виде автомобилей вызвали волну одобрения среди болельщиков и спортивной общественности. В социальных сетях — десятки тысяч поздравлений, а на улицах — праздничные шествия и автопробеги.

Сегодня футбол в Узбекистане — это не просто игра. Это движущая сила, объединяющая поколения, и национальный символ стремления к прогрессу и победам.


19 июнь 16:21 | : Разное

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