Колодец раздора, или Параллельные миры Архангельского правосудия

Сегодня экология стала политикой – вспомните недавние выступления против организации мусорного полигона в Шиесе. Это стало причиной отставки губернатора Орлова, который не сориентировался в ситуации, а просто «взял под козырёк» указания из Москвы.

Хочется рассказать о подобной же ситуации, и опять на юге области - в Устьянском районе, правда, масштабы не те. Но и здесь власть на удивление оказалась слепа.

Речь пойдёт о колодце в старинном русском селе Шангалы.

Колодец древний, старожилы даже не помнят, когда он был выкопан, но точно, что в начале 60 х годов прошлого века он уже стоял давно.

Это настоящий копанный колоде под проходящим водоносным слоем, старинный деревянный сруб, покрытый позднее небольшим домиком, где поставлена насосная станция – так удобнее пользоваться, не надо вытаскивать ведро.

Хотя у большинства сельских жителей в доме водопровод, многие на приготовление пищи берут воду из колодца – так вкусней, они говорят.

Всё село знает этот колодец, даже с окраин люди приходят к нему за водой.

Хорошая, чистая вода – это основной ресурс 21 века. От того, какую воду мы пьём, зависит наше здоровье.

Колодец, про который мы говорим, не единственный в Шангалах, но он внесен в природоохранный реестр за номером 10-70052 распоряжением Правительства Архангельской области от 31 мая 2016 года № 214-рп и передан в собственность Устьянского муниципального района. Фактически за этот колодец отвечает Министерство природных ресурсов и ЛПК, Роспотребнадзор и Руководство муниципального района в лице Котлова Сергея Александровича.

Источник чистой питьевой воды, по всем нормам федерального законодательства должен обладать природоохранной зоной, т.е., на расстоянии не менее 20 (или 50) метров не должно находиться объектов, потенциально загрязняющих этот водоём (объектов хозяйственной деятельности – гаражей, свалок и т.д.).

Бывают разные ситуации, не везде муниципальные, областные чиновники и сотрудники Роспотребнадзора могут уследить за порядком, объектов много, а их мало. Но наши сознательные граждане, активисты -экологи, они вездесущи – сразу выявят нарушение и обратят взгляд чиновника на нарушение. Иди устраняй, действуй по закону – на то ты и поставлен на это место, зарплату получаешь.

В нашей истории с колодцем в селе Шангалы, расположенному на Набережной, здравый смысл природоохранения отсутствует полностью.

Итак, некто гражданка П. обратилась в администрацию с просьбой предоставить ей в родном селе Шангалы участок под гараж. Но законных оснований для выделения женщине земли для возведения кирпичного гаража как видно не нашлось, а отказывать супруге важного чиновника, хотя и в отставке, никто не посмел.

Постановлением главы администрации Устьянского муниципального района №1595 от «25» декабря 2018 г. земельный участок земель общего пользования площадью 30 кв. метров в 5-10 метрах от колодца, находящийся в природоохранной зоне, был передан П. для ведения личного подсобного хозяйства, с ней заключен долгосрочный договор аренды участка.

Позднее, Федеральная службы регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области, на основании этого решения ставит на учёт участок в водоохранной зоне для занятия сельскохозяйственной деятельности. Однако, вместо посадки картофеля, арендаторы построили там гараж, т.е. хозяйственную постройку, на которую никто разрешения не давал. Всего в 10 метрах от колодца.

Местные сознательные жители, возмущённые таким ходом вещей – С. и И. - написали жалобу на действия Администрации в районный суд с требованием снести постройку в природоохраной зоне. Суд им отказал в исковом заявлении сославшись на формальные причины – «Водный кодекс», статья 65, и что разрешение было выдано правильно.

Встаёт вопрос – почему правильно? А противоречие с СанПинами 2.13684-21 и 2.1.4.1110-02, где сказано-«охранная зона 20 метров от водозабора».

А проведение аукциона на право аренды земельного участка в отсутствие обязательной предварительной публикации в местном Шангальском официальном периодическом издании, что не позволило местным жителям отследить ситуацию и предотвратить незаконную постройку? Разве этих нарушений недостаточно, чтобы признать постройку гаража вблизи колодца с питьевой водой незаконной?

По охране водоразборных сооружений, в статье 65 «Водного кодекса» ничего про колодцы не говорится, она посвящена охране рек, озер и т.д... Странная трактовка законодательства.

Наши правдоискатели не остановились на этом и подали апелляционную жалобу в Областной суд Архангельской области. Но и он отказал. Более того, повторил юридически «подтянутое», абсолютно не применимое к данной ситуации положение:

«Не является самовольной постройкой здание, сооружение или другое строение, возведённое или созданное с нарушением установленных в соответствии с законами ограничений использования земельного участка, если собственник данного участка не знал и не мог знать о действии указанных в ограничениях принадлежащему ему его земельного участка.

Возведённое ответчиком строение не является самовольной постройкой…… предоставленный администрацией земельный участок предназначен для постройки гаража, разрешений на строительство не требовалось...»

Вот как! Фома Аквинский – родоначальник средневековой теологической казуистики, позавидовал бы такому перевороту смыла законотворческой мысли. Полное извращение смысла ситуации и права.

Если посмотреть документы, представленные ещё в районный суд истцами, там указано, что ст. 65 «Водного кодекса» не применима к данной ситуации. Здесь надо применять СниПы по защите водоразбора, а они запрещают возводить гаражи в охраняемой зоне. Далее, в решении администрации нигде не сказано про гараж, там говорится про участок под личное подсобное хозяйство, то есть под картофель и морковку. Существенная разница. Какая же картошка с морковкой вырастет в гараже? Там только машина, только мазут, копоть, выхлопные газы и бензин. Следовательно, возведённый гараж незаконен.

Кстати, и прокуратура Устьянского района, поддерживала первоначально позицию о нарушении закона при постройке гаража, но по истечение срока на обжалование аукциона на право аренды спорного земельного участка, устранилась.

Однако, поражение в суде второй инстанции не охладило пыл наших экоактивистов – они подали кассацию в Третий кассационный суд общей юрисдикции, в Санкт- Петербург, надеясь на справедливость. И не напрасно. Суд высшей инстанции отменил незаконное решение областного суда, указав в чем кроется судебная ошибка.

В зал судебного заседания областного суда Архангельской области истцы пришли, вдохновлённые победой. Однако, не тут-то было, им снова отказали.

Читая второе определение Областного суда, глазам не веришь, что такое может прийти в голову уважаемым Судьям:

«Более того, из пояснений истца С., данных в суде апелляционной инстанции, следует, что его жилое помещение обеспечено центральным водоснабжением, он оплачивает данную коммунальную услугу.

Таки образом права истца ответчиком по услугам водоснабжения не нарушены».

А с каких это … причин уважаемый суд решил, что истцы обеспокоены своими правами в использовании технической воды ( а это именно техническая вода, для стирки и мытья посуды) из водопровода, об этом нигде речь не идёт. Речь идёт о питьевой воде для ВСЕХ сельчан.

При чём эта непонятная реплика Областного суда? К чему? Намекнуть истцам, что они совсем… неправы?

Правдоискатели оказались упрямыми, повторно написали жалобу в кассационный суд общей юрисдикции в г. Санкт-Петербург, и снова решение высшей в Архангельской области судебной инстанции было отменено. Кассация подробно разъяснила в своем определении почему ею принято такое решение.

Заявителей снова ждал суд области, куда они вновь отправились за правдой, надеясь на справедливость и отмену решения Устьянского районного суда, узаконившего постройку гаража возле питьевого колодца.

Однако мнение областного суда осталось непоколебимым: гараж расположен рядом с колодцем на основании документов, оформленных Устьянской администрацией, а значит законно.

Этот порочный круг длится уже пять лет и три круга судебных заседаний, последний состоялся в Петербурге несколько дней назад. Обоснованные доводы истцов вновь были услышаны, третье по счету апелляционное определение отменено.

Вы скажите – как это возможно? Ситуация абсурдная, такого не может быть.

Параллельный мир архангельского правосудия не слышит, что говорят экоактивисты, не учитывает мнение вышестоящей судебной инстанции.

Что вещает федеральный кассационный суд областному – «Коллеги, подойдите непредвзято».

Дело маленькое, но нарушение законодательства, даже в малом, может привести к большой беде. Посмотрите, что происходит в Орске и Оренбурге, когда построили «дамбу», как насыпь. Убытки миллиардные.

Почему не вмешается Администрация Устьянского муниципального района, Министерство природных ресурсов и ЛПК, наконец Роспотребнадзор?

Почему молчат экоактивисты из устьянских «бригад» - «Я разделяю» и «Чистые Устьяны»?

Получается, что у местных судов своя правда, а на федеральном уровне – своя.

Инициативные люди – тов. С. и И. - делают работу чиновников из Министерства природных ресурсов и ЛПК уже несколько лет, а им никто не помогает. Ведь этот колодец находится в их ведении.

Похоже у ответчика – П. очень сильная «Аура», если районный и Областной суд принимает каждый раз решение в ее пользу.

А федеральный кассационный суд, находящийся вне «чар» этой «Ауры», принимает другое решение.

Ведь проблема с этим колодцем ещё заключается и в том, что местные власти недавно установили рядом с колодцем помойку. Похоже им совсем наплевать на здоровье односельчан.

Как выйти из этой ситуации никто не знает, похоже должен вмешаться руководитель района – тов . Котлов Сергей Александрович и поможет защитить этот колодец, чистую воду и здоровье жителей района. А экоактивисты из устьянских «бригад» ему в этом помогу.

Мы ещё вернёмся к этой теме и расскажем, как разрешилась эта ситуация...

Михаил Скоморохов, специально для «Rusnord»