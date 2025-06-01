Митрополит Корнилий и губернатор Цыбульский вознесли молитвы в Антониево-Сийском монастыре

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 27 июня посетил Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. Главу региона в обители встретил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.



Александр Витальевич вместе с архипастырем молились за Божественной литургией, а затем митрополит Корнилий в сослужении духовенства совершил молебное пение, после которого обратился со словом приветствия к главе региона.



Полный текст архипастырского слова приводим ниже:



«Глубокоуважаемый Александр Витальевич!



Сердечно приветствую Вас в этом святом храме и благодарю за то, что нашли время для того, чтобы посетить древнюю святыню Богоспасаемой северной земли — Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь и за богослужением вознести здесь святые молитвы Господу Богу.



Обитель, основанная более пятисот лет назад преподобным Антонием, сыграла значимую роль в жизни и истории Русского Севера и всей России, и по сей день монастырь продолжает древнюю духовную традицию. Поколения истинных делателей монашеского жития прошли здесь свой путь, вдохновляемые основателем обители, который считал себя духовным наследником и продолжателем монашеского пути преподобного Сергия Радонежского, игумена земли Русской.



В этой обители принял постриг боярин Федор Никитич Романов — будущий Патриарх Филарет. Монастырь пользовался особым расположением русских царей: летом 1819 года сюда приезжал император Александр I, в июне 1856 года — Александр II. В свое время молился в стенах святой обители величайший русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов.



Сегодня святая обитель, архитектурный ансамбль которой составляют объекты культурного наследия народов России, продолжает возрождаться общими усилиями Церкви, государства и общества. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, глава нашей страны и правительство как никогда в новейшей истории содействуют возрождению святынь Русской Православной Церкви.



«Сегодня само государство в лице высших руководителей принадлежат Русской Православной Церкви, как и большинство нашего благочестивого народа, — отмечает Святейший Патриарх Кирилл. — Призываю всех к молитве за Отечество, за Президента нашего православного Владимира Владимировича, за власти, за воинство, за народ наш». Вслед за Святейшим Патриархом хочу свидетельствовать о том, что власти Архангельской области делают всё для того, чтобы народ на Русском Севере духовно процветал и умножал культурное наследие наших мудрых предков. Сердечно благодарю Вас, глубокоуважаемый Александр Витальевич за то, что Вы, как настоящий православный христианин, искренне беззаветно служите Церкви Христовой, Отечеству Российскому и народу Божию. Молимся Господу Богу о даровании Вам здравия, крепости душевных и телесных сил и бодрости духа. Господь мира да благословит Вас миром и благоденствием на многая и благая лета!



Призываю на Вас Божие благословение!»



В своих соцсетях глава региона рассказал, что обсудил с митрополитом Корнилием ход реставрационных работ в монастыре и планы по сохранению этого исторического комплекса. Сейчас в рамках нацпроекта «Культура» активно ведется восстановление Троицкого собора — ремонтируется кровля, перекрытия, внутренняя отделка. Завершение работ планируется в 2026 году.



«Важно не только сохранить уже отреставрированные объекты, но и вернуть к жизни Благовещенскую церковь. Будем совместными усилиями решать вопросы по разработке проектной документации, чтобы в дальнейшем продолжить здесь реставрационные работы, — написал Александр Цыбульский. — Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь — это не только памятник архитектуры, но и духовный центр, который должен быть доступен для будущих поколений».

Александр Цыбульский поблагодарил митрополита Корнилия за теплые слова и заверил архипастыря в готовности продолжать соработничество.







