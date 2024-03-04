Колодец раздора - 2, или Почему Поморью нужна своя ВЧК

Предыдущая статья («Колодец раздора, или параллельные миры Архангельского правосудия») вызвала большой резонанс у читателей, особенно из Устьянского района. Поднятые там проблемы абсурдного отношения властей и местного правосудия к запросам простых граждан, просто поражают.

Прошло время, наши истцы, озабоченные проблемами чистого водоснабжения в селе Шангалы Устьянского района, в очередной раз получили ответ из кассационного суда общей юрисдикции в г. Санкт-Петербург от 8 апреля 2024 года. И там снова, уже в четвертый раз (!), выносится решение об отмене решения Областного суда от 31 октября 2023 года, с такой формулировкой как « …судебные акты не отвечают требованиям и критериям законности и обоснованности...», т.е. решения Архангельского суда не обоснованы.

Пришли ответы из Архангельского министерства природных ресурсов и ЖКХ, Роспотребнадзора о Вельскому району, Администрации Устьянского района – и не поверите, создается впечатление, что они все живут в каком-то «параллельном» мире и совсем не замечают очевидных фактов.

Прежде чем разберем ситуацию детально, хочу внести предложение нашему Главному руководителю региона – Губернатору.

Старый комсомольский принцип: критикуя – предлагай.

А давайте создадим при Губернаторе ВЧК (Все архангельскую чрезвычайную комиссию) по борьбе с «путешествиями в параллельные миры». Наберем туда с десяток добрых молодцев, выдадим им кожаные куртки, как в 20 е годы прошлого века, пару молотков, гвозди и доски. Пускай они ездят по разным там учреждениям и забивают досками эти «кротовые дыры» в параллельный мир, чтобы чиновники не путешествовали в «другую» реальность, после 9-часового утреннего чая, дружно шагая в кабинет с таинственной аббревиатурой «00», где, по нашим данным и есть эта «нора». Пускай живут в реальном мире.

Министерство природных ресурсов в лице заместителя министра С.В. Конокотова подписывает документ, согласно которому за все отвечает Глава Устьянского района. Колодец, про который мы говорим, не единственный в Шангалах, но он внесен в природоохранный реестр за номером 10-70052 распоряжением Правительства Архангельской области от 31 мая 2016 года № 214-рп и передан в собственность Устьянского муниципального района. Фактически за этот колодец отвечает Министерство природных ресурсов и ЛПК, Роспотребнадзор и Руководство муниципального района в лице Котлова Сергея Александровича.

Так кто же отвечает за данный колодец? Непонятно. Каждый перекидывает ответственность на другого. Более того, наше Министерство вообще говорит, что данный колодец не передан в собственность никакому хозяйствующему субъекта (а где же «забытые» документы?), он вообще бесхозный? А Устьянский муниципальный район - разве не хозяйствующий субъект?

Читая ответ Министерства природных ресурсов, никто не поймет, о чем он. Как такой ответ может подписать И. О. министра? Он вообще хоть читает, что ему дают на подпись, или тоже, после утреннего чая успел забежать в эту зловещую комнату «00»?

В одном и том же ответе говорится о том, что данный колодец в собственности Устьянского муниципального района и что он ничей. (документ от 02.05.2024 г. № 204/08- /4359) Вот так!

Наверное, в этой проблеме способен разобраться только товарищ Краснов.

Дальше – еще смешней. Глава Устянского муниципального района, вообще не в курсе, что творится у него в районе. В ответе на запрос (14.05 2024 /3529) он отвечает «в данном вопросе ведется судебное разбирательство».

А Ваши права на решение вопроса? Данный колодец находится в собственности Устьянского муниципального района, нарушены все законы – поставлена помойка, гараж, который никак не вписывается в экологические нормы, проводится ремонт автомобилей. Подтечки автомобильных жидкостей, и все это в пределах экологических правил. Причем тут судебные разбирательства? Если даже Кассационный суд обращает внимание на нарушение закона.

Где наши ребята из ВЧК? Почему не «заколотят» дверь «00» в Устьянской администрации? Почему нет вопросов к Вельскому отделению «Роспотребнадзора», который не выполняет свою работу, как защитник экологической законности в селе Шангалы?

А здесь самое интересное – ответ из «Вельского» отделения «Роспотребнадзора», который, по сути, и является главным инициатором «погружения» в параллельные миры нашей архангельской бюрократии.

Согласно письму от 22.05.2024 года за №29-01/01-29-2024 за подписью начальника отдела Рогачева Н.А.: «…контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, Далее «Поскольку в Вашем обращении указаны признаки нарушений, администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований санитарного законодательства. Юридическому лицу предложено принять меры по обеспечению соблюдения указанных обязательных требований»

А ранее на полученные заявления группы заинтересованных граждан почему не проводили обследования?

И вот ответ: «В связи с вышеизложенным у органов Роспотребнадзора отсутствуют основания для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, в связи с отсутствием фактов непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан».

Не было никаких построенных гаражей и помоек, в непосредственной близости с колодцем?

Приезжали и не видели их, или не приезжали. Если приезжали и не видели – куда приезжали? Не заходили ли в эту пресловутую комнату «00» поутру, тогда, конечно, не увидели. Если не приезжали, соответственно и не видели, значит поленились выполнить свою работу. Вы поленились, а всю область будоражит уже 5 лет, дело дошло до Питера.

В любом случае в том же письме читаем: «п.88 раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 в радиусе ближе 20 метров от источника нецентрализованного водоснабжения не допускается мытье транспортных средств, стирка и полоскание белья, другие виды деятельности, способствующие загрязнению воды водоисточника». Т.е. с нормами права по защите источников водоснабжения Вы знакомы, а применять их в своей работе не хотите.

Вследствии выше приводимых фактов, становится понятным, кто является первыми в очереди для «приезда бригады ВЧК, по борьбе с «параллельными мирами»» и проведения соответствующих мероприятий, кто благодаря своей бездеятельность в осуществлении норм права и привел такому «побоищу». Это глава Устьянского района Архангельской – тов . Котлов Сергей Александрович и руководитель Вельского отделения Роспотребнадзора Рогачева Н.А.

10 июля 2024 года состоится Очередное заседание Архангельского областного суда, все экологи и защитники природы Архангельской области в серьезной надежде, что решение будет принято правильное и законное.

Бои за Шиес еще хорошо помнят в нашей области.

Михаил Скоморохов, специально для «Руснорд»