Арктическая ипотека под 2% годовых набирает популярность в Поморье

В Поморье в рамках «Арктической ипотеки» подано 8780 заявлений на государственную регистрацию прав

По состоянию на 1 мая 2025 г. в Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкого автономного округа поступило 8780 заявлений в рамках программы. Это 1560 заявлений на регистрацию договоров долевого участия в строительстве, 2799 договоров купли-продажи, 4390 заявлений на регистрацию ипотеки, 31 заявление на регистрацию договоров уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве.

Напомним, «Арктическая ипотека» - это программа кредитования с господдержкой, которая позволяет оформить льготный кредит под 2% годовых на покупку или строительство жилья в арктических регионах России. Программа действует в России с конца 2023 года.

«Арктическая ипотека» доступна в Ненецком автономном округе и в девяти муниципалитетах Архангельской области: городах Архангельске и Новодвинске, городских округах Новая Земля и Северодвинск, а также в Онежском, Приморском, Лешуконском, Пинежском и Мезенском районах.

Льготные условия приобретения жилья предполагают улучшения жилищных условия жителей Севера, поддержку демографии в малозаселенных арктических районах страны, а также для привлечения в регионы специалистов.