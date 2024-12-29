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Арктическая ипотека в Поморье цветет и пахнет. Отчет за 2024 год

Арктическая ипотека стартовала в Поморье в декабре 2023 года. Программа предлагает возможность приобретения новостроек, вторичного жилья или строительства частного дома в самых северных регионах страны по льготной ставке 2%. Действовать льготная программа будет до 2030 года.  В рамках программы можно приобрести жильё на льготных условиях на определенных территориях, куда входит и часть Архангельской области: города Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Приморский, Пинежский, Онежский, Мезенский, Лешуконский округа, а также архипелаг Новая Земля.   

«В 2024 году было подано 7897 заявлений на оформление недвижимости по Арктической ипотеке. Почти  90% оформленных объектов находятся в Северодвинске. Объекты также приобретают в Архангельске, в Новодвинске, в Приморском и Пинежском районах», – поделилась заместитель руководителя регионального Управления Екатерина Долганова. 

В 2024 году Правительство Российской Федерации  расширило перечень участников программы. Изначально взять ипотеку по программе могли только молодые семьи (супруги или родители-одиночки до 35 лет), медики и педагоги в возрасте от 21 до 70 лет со стажем от 5 лет, получатели «Арктического гектара». Теперь программой смогут воспользоваться также участники СВО и родные погибших на СВО бойцов – независимо от возраста и семейного положения. 

Напомним, что первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. При расчете стоимости одного квадратного метра используется рыночная цена жилья в Арктической зоне.  Максимальная сумма кредита, которую можно получить в банке по «Арктической ипотеке» составляет, 9 млн рублей. 

24 январь 10:01 | : Экономика

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