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В Архангельской области работает «Электронная ипотека за 24 часа»

За 6 месяцев 2024 года региональным Управлением Росреестра зарегистрировано около 4000 ипотек менее, чем за один день, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках программы «Электронная ипотека за 24 часа» права на недвижимое имущество, приобретаемое с использованием ипотечных средств, регистрируются Управлением в течение одного дня. При подаче документов в МФЦ такой срок составляет не более 7 рабочих дней. Основным условием, позволяющим провести регистрацию в течение столь короткого срока, является отсутствие в предоставленных документах замечаний, препятствующих принятию положительного решения.

Так, за полгода зарегистрировано 3969 ипотек, менее, чем за 24 часа, что составляет 78,7% от общего количества ипотек, поданных в электронном виде. В прошлом году за аналогичный период данный показатель был ниже – 3154 ипотек, или 60,7% от общего количества. 

«Подача документов на регистрацию ипотеки в электронном виде позволяет гражданам получить документы на следующий рабочий день. В случае возникновения вопросов в процессе регистрации Управление напрямую взаимодействует с кредитной организацией для их оперативного разрешения. Услугами электронной регистрации ипотеки в настоящее время пользуются также кредитные организации, как Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк», – отметила исполняющая обязанности руководителя регионального Управления Росреестра Наталия Батюк.

Очень важным является то, что заёмщику после заключения договора не нужно больше никуда ходить. Документы на регистрацию в Росреестр направляет банк, выдавший кредит. Подписанные электронной подписью договоры имеют полную юридическую силу, и все участники процесса передачи прав собственности могут быть уверены в безопасности сделки.

 

25 июль 11:48 | : Будни

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