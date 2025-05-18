Жители Поморья ориентируют своих детей на финансовые успехи

Аналитики hh.ru провели и выяснили, каких финансовых целей в первую очередь должны добиться, по мнению родителей-жителей Архангельской области, их дети за счёт карьеры после 10 лет работы.

Согласно результатам исследования hh.ru, большинство жителей Архангельской области считают, что через 10 лет работы их дети в первую очередь должны без проблем обеспечивать себя и свою семью. Такой ответ дали сразу 77% респондентов. На втором месте по важности, по мнению родителей сегодняшних детей, — цель заработать на собственное жильё. Это цель добавили еще 40% респондентов, а на третьем — возможность обеспечивать себя (23%). Менее приоритетными оказались покупка автомобиля (19%), переезд в другую страну (4%) и финансовая помощь родителям (3%).

Гендерные различия

Интересно, что женщины-респонденты чаще акцентируют внимание на обеспечении себя и семьи (69%) и покупке жилья (50%), тогда как мужчины также ставят на первое место обеспечение семьи (60%), но менее ориентированы на жильё (46%). При этом мужчины чаще женщин упоминают помощь родителям (10% против 4%).

Возрастные группы

Опрос hh.ru также показал, что молодёжь 18-24 лет чаще выбирает цели, связанные с самостоятельностью: обеспечение семьи (70%) и покупка жилья (65%). С возрастом приоритеты меняются: респонденты 55+ лет также ценят обеспечение семьи (75%), но реже ставят цель купить жильё (14%).

Региональные особенности

Жители Архангельской области чаще других отмечают важность обеспечения семьи (77%), а в Дальневосточном ФО выше доля тех, кто хочет переехать за границу (11%). В Самарской области и Краснодарском крае приоритеты схожи: на первом месте — семья (75% и 76% соответственно), а на втором — жильё (41% и 50%).

Профессиональные сферы

Сотрудники медицинской и юридической сфер чаще ставят цель обеспечить семью (73% и 69%), а в ИТ-секторе выше запрос на переезд (18%). Рабочий персонал и представители розничной торговли чаще упоминают помощь родителям (14% и 3,5%).

Таким образом, исследование hh.ru показывает, что для россиян и в том числе жители Архангельской области главное — стабильность и забота о близких. Независимо от возраста, пола или региона, приоритетом остаётся возможность обеспечить семью, а второстепенными — материальные блага и личные амбиции.