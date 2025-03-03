Архангелогородцы больше всего не хотят для своих детей профессию блогера

В ближайшее время выпускники выйдут на рынок труда и приступят к выбору нового жизненного пути. В связи с этим аналитики hh.ru провели опрос среди жителей Архангельской области и выяснили, какие профессии выбрали бы они для своих детей, а от каких попытаются отговорить.

Ранее пресс-служба hh.ru сообщала, какую зарплату для своих детей пророчат работающие горожане . Между тем совсем скоро в школах начнутся выпускные экзамены и молодому поколению предстоит выбрать не только вуз или ссуз для поступления, но и будущую профессию. В преддверии начала «горячего» студенческого сезона, когда рынок труда наводнится новыми молодыми соискателями аналитики hh.ru выяснили, о каких профессиях для своих детей мечтают местные жители, а от каких постараются отговорить.

Исследование hh.ru показало, что самой популярной профессией, которую бы порекомендовали для изучения и освоения родители в этом году стала профессия ИТ-специалиста – за нее отдали свой голос более трети (36%) респондентов. На втором месте по популярности и перспективности по мнению горожан оказалась профессия врача, ее упомянули 27% местных жителей. На третьем месте по популярности рекомендаций для школьников – профессия программиста и инженера (по 16%). Также в десятку наиболее выгодных, по мнению родителей, вошли профессии веб-дизайнера (15%), юриста (12%), аналитика данных (11%), актера (9%), архитектора (8%) и гейм-дизайнера (6%).

Был составлен и антирейтинг профессий, от которых местные родители постараются отговорить своих детей-выпускников. И на первом месте – профессия блогера. Специальность набрала 39% негативных отзывов. На втором месте – профессия автомеханика (21%). Третье место - профессия няни, 15% местных респондентов по разным причинам заявили, что не будут рекомендовать своим детям связывать жизнь с этой специальностью. Также в антирейтинг попали профессия водителя (10%), агента по недвижимости (11%), мастера ногтевого сервиса (11%), полицейского (11%), бухгалтера (9%) и промоутера (8%).