Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы больше всего не хотят для своих детей профессию блогера

 В ближайшее время выпускники выйдут на рынок труда и приступят к выбору нового жизненного пути. В связи с этим аналитики hh.ru провели опрос среди жителей Архангельской области и выяснили, какие профессии выбрали бы они для своих детей, а от каких попытаются отговорить.

Ранее пресс-служба hh.ru сообщала, какую зарплату для своих детей пророчат работающие горожане. Между тем совсем скоро в школах начнутся выпускные экзамены и молодому поколению предстоит выбрать не только вуз или ссуз для поступления, но и будущую профессию. В преддверии начала «горячего» студенческого сезона, когда рынок труда наводнится новыми молодыми соискателями аналитики hh.ru выяснили, о каких профессиях для своих детей мечтают местные жители, а от каких постараются отговорить.

Исследование hh.ru показало, что самой популярной профессией, которую бы порекомендовали для изучения и освоения родители в этом году стала профессия ИТ-специалиста – за нее отдали свой голос более трети (36%) респондентов. На втором месте по популярности и перспективности по мнению горожан оказалась профессия врача, ее упомянули 27% местных жителей. На третьем месте по популярности рекомендаций для школьников – профессия программиста и инженера (по 16%). Также в десятку наиболее выгодных, по мнению родителей, вошли профессии веб-дизайнера (15%), юриста (12%), аналитика данных (11%), актера (9%), архитектора (8%) и гейм-дизайнера (6%). 

Был составлен и антирейтинг профессий, от которых местные родители постараются отговорить своих детей-выпускников. И на первом месте – профессия блогераСпециальность набрала 39% негативных отзывов. На втором месте – профессия автомеханика (21%). Третье место - профессия няни, 15% местных респондентов по разным причинам заявили, что не будут рекомендовать своим детям связывать жизнь с этой специальностью. Также в антирейтинг попали профессия водителя (10%), агента по недвижимости (11%), мастера ногтевого сервиса (11%), полицейского (11%), бухгалтера (9%) и промоутера (8%). 

25 март 08:00 | : Будни

Главные новости


В борьбе со стихией. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Васьковские «дорожные бесы» меняют профиль своей «работы»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (352)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20