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Четверть архангелогородцев считают буллинг плодом ненависти к школе

По мнению каждого четвертого архангелогородца, в первую очередь дети не любят школу из-за конфликтов с одноклассниками. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

На вопрос, почему некоторые дети ненавидят школу, 25% архангелогородцев ответили, что ученики в первую очередь страдают из-за конфликтов со сверстниками. 15% обвинили школьную программу, по их мнению, многое из преподаваемого никогда не пригодится в жизни. 13% винят педагогов, которые отказываются видеть в каждом ученике личность. 12% — родителей, которые в погоне за высокими оценками превращают жизнь детей в ад. Каждый десятый назвал другие ключевые факторы, среди которых скука, сложная учебная программа, перегрузки, обилие домашних заданий, особенности подросткового возраста, субъективность оценочной системы, нежелание следовать дисциплине и проч. Еще 9% опрошенных уверены, что школу не любят только лентяи, которые не хотят учиться.

 Мужчины чаще женщин уверены, что ненависть детей к школе в первую очередь является следствием переизбытка ненужных знаний. Женщины же чаще винят одноклассников и учителей.

 Каждый шестой архангелогородец старше 45 лет считает, что школу не любят лентяи. Те, кто моложе, чаще говорят об устаревшей системе образования и неуважении учителей к детям.

 Позиция родителей учеников несколько отличается. Каждый пятый за ненавистью детей к школе видит в первую очередь конфликты со сверстниками. Каждый шестой — плохое отношение учителей, каждый седьмой — амбиции родителей. Только 6% считают основным фактором школьную программу. 15% полагают, что за плохим отношением к школе скрывается лень детей и нежелание учиться.

(картинка с https://dzen.ru/a/ZksqagvRZnyMzvF7

28 октябрь 08:00 | : Будни

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