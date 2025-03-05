РВК-Архангельск проводит исследования воды для частных и юридических лиц

Жители Архангельска и Приморского района теперь могут провести комплексный анализ воды из любых источников – водопровода, скважин, колодцев, родников или открытых водоемов. Центральная аналитическая лаборатория РВК-Архангельск, обладающая современным оборудованием и штатом квалифицированных специалистов, проводит исследования по 14 ключевым показателям, включая органолептические (запах, привкус, цветность, мутность) и химические (железо, жесткость, содержание минеральных веществ и другие параметры).

Качество подземных вод, которые часто используются в частных домохозяйствах в пригороде Архангельска и Приморском районе в качестве питьевых, может меняться под влиянием различных факторов. Среди них – близость выгребных ям, применение удобрений на приусадебных участках, сезонные изменения уровня грунтовых вод, а также техногенное воздействие, включая загрязнение от автотранспорта. Регулярный лабораторный контроль позволяет своевременно выявлять потенциально опасные изменения в составе воды и принимать меры для обеспечения ее безопасности.

«Вода, которая подается в город через централизованный водопровод, подвергается сложной многоступенчатой очистке, водоподготовке и обеззараживанию. На каждом этапе сотрудники нашей лаборатории контролируют её состояние, и водоканал несёт за это ответственность. Но частная скважина не запитана от централизованного водопровода, и значит, РВК-Архангельск не может гарантировать её безопасность. Именно поэтому мы рекомендуем архангелогородцам самостоятельно следить за состоянием главного жизненного ресурса в своих домовладениях», - рассказала начальник Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

Для проведения исследований заказчики могут самостоятельно доставить пробы воды в офис водоканала на ул. Касаткиной, 9, либо воспользоваться услугой выездного отбора проб. Специалисты рекомендуют использовать для отбора чистую стеклянную или пластиковую тару, предварительно ополоснутую исследуемой водой.