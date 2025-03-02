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РВК-Архангельск готов к работе в условиях паводка

Ледоход в Архангельске ожидается не ранее конца апреля, но уже сейчас предприятие работает в усиленном режиме, а качество воды находится на особом контроле.

«Каждый час мы отбираем пробы воды в отстойниках, фильтрах, на станциях подъема и непосредственно в реке. Прежде всего, обращаем внимание на цветность, мутность и ph – показатель активности иона водорода, а также щёлочность. Одновременно ведем отбор проб на микробиологию, жесткость, перманганатную окисляемость, контролируем содержание в воде алюминия, железа, аммония», — рассказала начальник Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

Сейчас, пока лед стоит на реках, изменений в качестве воды нет. Как только произойдут первые подвижки льда и качество исходной воды начнет меняться, специалисты лаборатории сразу сообщат технологам и начальникам смены цеха водоподготовки  для корректировки процесса очистки воды. С приходом паводкового периода начинает подниматься мутность, которая в Северной Двине в период паводка достигает 20 и более мг на литр, а вне паводка – держится на показателе до 5 мг на литр. 

«Традиционно вода в Северной Двине мягкая, но во время паводка жесткость растет, при этом щелочность падает, что объясняется резким притоком грунтовых вод из-за таяния большого количества снега и льда. Все показатели мы регулируем с помощью реагентов. Отмечу, что цветность воды в реке может держаться долго. Так, в прошлом году максимальное значение – 144 градуса цветности – было зафиксировано 9 мая, когда пошел ледоход, в конце мая она снизилась до 120, и лишь к августу дошла до минимальных значений – около 30. При этом норма по питьевой воде – 20 градусов. Поэтому не важно, какая цветность в речной воде изначально, мы в любом случае снизим ее до регламентированных СанПином значений», - отметила Евгения Стафеева.

В условиях прохождения ледохода и паводка все производственные объекты находятся под непрерывным контролем специалистов и руководства РВК-Архангельск. 

«У жителей Архангельска есть все гарантии, что вода, которую они получают с Центральных очистных сооружений водопровода, полностью соответствует санитарным нормам. Важно понимать, что все изменения, которые происходят в весенний период, затрагивают только работу водоканала, но никак не сказываются на качестве питьевой воды, которая идет к потребителям», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Качество жизненно необходимого ресурса, который подается со станций водоподготовки ЦОСВ и ВОС пос. Силикатчиков, а также транспортируется по распределительной сети столицы Поморья, оценивается в соответствии с программой производственного контроля, согласованной региональным управлением Роспотребнадзора.

21 март 08:30 | : Экономика

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