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В Поморье машиностроители по зарплатам обогнали нефтянников

Аналитики hh.ru подвели зарплатные итоги первого квартала 2025 года и выяснили, что в Архангельской области появились новые лидеры по уровню дохода. 

Статистика hh.ru показывает уникальную картину: на рынке труда региона появились новые отрасли-лидеры по уровню дохода. Так, если еще несколько лет назад лидирующие позиции занимала отрасль «Нефть и газ», то теперь ей на смену пришла отрасль «Тяжелое машиностроение». Сейчас аналитика hh.ru свидетельствует, что средняя зарплата, которую может получить на руки местный житель, в секторе тяжелого машиностроения достигла 150,1 тыс. рублей. И по сравнению с началом 2024 года доход в этой отрасли вырос на 5,1 тыс. Подобный уровень дохода, как правило, предлагают компании, занимающиеся производством металлургического, горнорудного, крупного кузнечно–прессового и другого оборудования. 

Также отраслями-лидерами, где можно заработать самые высокие зарплаты этой весной в Архангельской области, стали добывающая отрасль (здесь можно заработать 150 тыс.), металлургия (150 тыс.) и промышленное оборудование (также 150 тыс.). При этом абсолютным лидером по росту дохода за год все же стала нефтегазовая сфера: компании здесь нарастили доход для работников на 97% (до 92 тыс.). 

Примечательно, что нефтегазовая отрасль, которая традиционно демонстрировала один из самых высоких уровней предлагаемой зарплаты, сейчас оказалась только на 9 месте. 

Динамика предлагаемой зарплаты в вакансиях компаний из разных отраслей, Архангельская область, весна, 2025 год:

Место

Отрасль

2025

2024

Динамика за год

1

Тяжелое машиностроение

            150 100 ₽ 

             145 000 ₽ 

       5 100 ₽ 

4%

2

Добывающая отрасль

            150 000 ₽ 

               78 800 ₽ 

     71 200 ₽ 

90%

3

Металлургия, металлообработка

            150 000 ₽ 

             149 600 ₽ 

          400 ₽ 

0%

4

Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие

            150 000 ₽ 

             119 000 ₽ 

     31 000 ₽ 

26%

5

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование

            100 500 ₽ 

               96 800 ₽ 

       3 700 ₽ 

4%

6

Автомобильный бизнес

            100 100 ₽ 

             125 500 ₽ 

-   25 400 ₽ 

-20%

7

Химическое производство, удобрения

              93 000 ₽ 

             100 000 ₽ 

-     7 000 ₽ 

-7%

8

Перевозки, логистика, склад, ВЭД

              92 900 ₽ 

             186 700 ₽ 

-   93 800 ₽ 

-50%

9

Нефть и газ

              92 000 ₽ 

               46 700 ₽ 

     45 300 ₽ 

97%

10

Энергетика

              79 600 ₽ 

               66 100 ₽ 

     13 500 ₽ 

20%

11

Управление многопрофильными активами

              75 000 ₽ 

               70 000 ₽ 

       5 000 ₽ 

7%

12

Государственные организации

              74 200 ₽ 

             100 000 ₽ 

-   25 800 ₽ 

-26%

13

Лесная промышленность, деревообработка

              70 000 ₽ 

               62 100 ₽ 

       7 900 ₽ 

13%

14

Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника

              69 500 ₽ 

               61 100 ₽ 

       8 400 ₽ 

14%

15

Образовательные учреждения

              65 000 ₽ 

               59 000 ₽ 

       6 000 ₽ 

10%

16

Сельское хозяйство

              65 000 ₽ 

               60 000 ₽ 

       5 000 ₽ 

8%

17

Услуги для бизнеса

              60 700 ₽ 

               50 100 ₽ 

     10 600 ₽ 

21%

18

Телекоммуникации, связь

              60 600 ₽ 

               55 000 ₽ 

       5 600 ₽ 

10%

19

Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг

              60 000 ₽ 

               54 900 ₽ 

       5 100 ₽ 

9%

20

Услуги для населения

              60 000 ₽ 

               55 300 ₽ 

       4 700 ₽ 

8%

21

ЖКХ

              59 900 ₽ 

               54 000 ₽ 

       5 900 ₽ 

11%

22

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

              59 800 ₽ 

               52 500 ₽ 

       7 300 ₽ 

14%

23

Финансовый сектор

              58 900 ₽ 

               56 200 ₽ 

       2 700 ₽ 

5%

24

Продукты питания

              57 100 ₽ 

               49 600 ₽ 

       7 500 ₽ 

15%

25

Медицина, фармацевтика, аптеки

              54 600 ₽ 

               54 200 ₽ 

          400 ₽ 

1%

26

Розничная торговля

              54 200 ₽ 

               48 000 ₽ 

       6 200 ₽ 

13%

27

Товары народного потребления (непищевые)

              52 500 ₽ 

               50 400 ₽ 

       2 100 ₽ 

4%

28

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование

              45 000 ₽ 

               35 000 ₽ 

     10 000 ₽ 

29%

 

 

(фото с https://ria.ru) 

20 март 08:48 | : Экономика

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