В Поморье машиностроители по зарплатам обогнали нефтянников

Аналитики hh.ru подвели зарплатные итоги первого квартала 2025 года и выяснили, что в Архангельской области появились новые лидеры по уровню дохода.

Статистика hh.ru показывает уникальную картину: на рынке труда региона появились новые отрасли-лидеры по уровню дохода. Так, если еще несколько лет назад лидирующие позиции занимала отрасль «Нефть и газ», то теперь ей на смену пришла отрасль «Тяжелое машиностроение». Сейчас аналитика hh.ru свидетельствует, что средняя зарплата, которую может получить на руки местный житель, в секторе тяжелого машиностроения достигла 150,1 тыс. рублей. И по сравнению с началом 2024 года доход в этой отрасли вырос на 5,1 тыс. Подобный уровень дохода, как правило, предлагают компании, занимающиеся производством металлургического, горнорудного, крупного кузнечно–прессового и другого оборудования.

Также отраслями-лидерами, где можно заработать самые высокие зарплаты этой весной в Архангельской области, стали добывающая отрасль (здесь можно заработать 150 тыс.), металлургия (150 тыс.) и промышленное оборудование (также 150 тыс.). При этом абсолютным лидером по росту дохода за год все же стала нефтегазовая сфера: компании здесь нарастили доход для работников на 97% (до 92 тыс.).

Примечательно, что нефтегазовая отрасль, которая традиционно демонстрировала один из самых высоких уровней предлагаемой зарплаты, сейчас оказалась только на 9 месте.

Динамика предлагаемой зарплаты в вакансиях компаний из разных отраслей, Архангельская область, весна, 2025 год:

Место Отрасль 2025 2024 Динамика за год 1 Тяжелое машиностроение 150 100 ₽ 145 000 ₽ 5 100 ₽ 4% 2 Добывающая отрасль 150 000 ₽ 78 800 ₽ 71 200 ₽ 90% 3 Металлургия, металлообработка 150 000 ₽ 149 600 ₽ 400 ₽ 0% 4 Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие 150 000 ₽ 119 000 ₽ 31 000 ₽ 26% 5 Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование 100 500 ₽ 96 800 ₽ 3 700 ₽ 4% 6 Автомобильный бизнес 100 100 ₽ 125 500 ₽ - 25 400 ₽ -20% 7 Химическое производство, удобрения 93 000 ₽ 100 000 ₽ - 7 000 ₽ -7% 8 Перевозки, логистика, склад, ВЭД 92 900 ₽ 186 700 ₽ - 93 800 ₽ -50% 9 Нефть и газ 92 000 ₽ 46 700 ₽ 45 300 ₽ 97% 10 Энергетика 79 600 ₽ 66 100 ₽ 13 500 ₽ 20% 11 Управление многопрофильными активами 75 000 ₽ 70 000 ₽ 5 000 ₽ 7% 12 Государственные организации 74 200 ₽ 100 000 ₽ - 25 800 ₽ -26% 13 Лесная промышленность, деревообработка 70 000 ₽ 62 100 ₽ 7 900 ₽ 13% 14 Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника 69 500 ₽ 61 100 ₽ 8 400 ₽ 14% 15 Образовательные учреждения 65 000 ₽ 59 000 ₽ 6 000 ₽ 10% 16 Сельское хозяйство 65 000 ₽ 60 000 ₽ 5 000 ₽ 8% 17 Услуги для бизнеса 60 700 ₽ 50 100 ₽ 10 600 ₽ 21% 18 Телекоммуникации, связь 60 600 ₽ 55 000 ₽ 5 600 ₽ 10% 19 Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг 60 000 ₽ 54 900 ₽ 5 100 ₽ 9% 20 Услуги для населения 60 000 ₽ 55 300 ₽ 4 700 ₽ 8% 21 ЖКХ 59 900 ₽ 54 000 ₽ 5 900 ₽ 11% 22 Информационные технологии, системная интеграция, интернет 59 800 ₽ 52 500 ₽ 7 300 ₽ 14% 23 Финансовый сектор 58 900 ₽ 56 200 ₽ 2 700 ₽ 5% 24 Продукты питания 57 100 ₽ 49 600 ₽ 7 500 ₽ 15% 25 Медицина, фармацевтика, аптеки 54 600 ₽ 54 200 ₽ 400 ₽ 1% 26 Розничная торговля 54 200 ₽ 48 000 ₽ 6 200 ₽ 13% 27 Товары народного потребления (непищевые) 52 500 ₽ 50 400 ₽ 2 100 ₽ 4% 28 СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование 45 000 ₽ 35 000 ₽ 10 000 ₽ 29%