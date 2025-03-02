В Поморье машиностроители по зарплатам обогнали нефтянников

Аналитики hh.ru подвели зарплатные итоги первого квартала 2025 года и выяснили, что в Архангельской области появились новые лидеры по уровню дохода.
Статистика hh.ru показывает уникальную картину: на рынке труда региона появились новые отрасли-лидеры по уровню дохода. Так, если еще несколько лет назад лидирующие позиции занимала отрасль «Нефть и газ», то теперь ей на смену пришла отрасль «Тяжелое машиностроение». Сейчас аналитика hh.ru свидетельствует, что средняя зарплата, которую может получить на руки местный житель, в секторе тяжелого машиностроения достигла 150,1 тыс. рублей. И по сравнению с началом 2024 года доход в этой отрасли вырос на 5,1 тыс. Подобный уровень дохода, как правило, предлагают компании, занимающиеся производством металлургического, горнорудного, крупного кузнечно–прессового и другого оборудования.
Также отраслями-лидерами, где можно заработать самые высокие зарплаты этой весной в Архангельской области, стали добывающая отрасль (здесь можно заработать 150 тыс.), металлургия (150 тыс.) и промышленное оборудование (также 150 тыс.). При этом абсолютным лидером по росту дохода за год все же стала нефтегазовая сфера: компании здесь нарастили доход для работников на 97% (до 92 тыс.).
Примечательно, что нефтегазовая отрасль, которая традиционно демонстрировала один из самых высоких уровней предлагаемой зарплаты, сейчас оказалась только на 9 месте.
Динамика предлагаемой зарплаты в вакансиях компаний из разных отраслей, Архангельская область, весна, 2025 год:
Место
Отрасль
2025
2024
Динамика за год
1
Тяжелое машиностроение
150 100 ₽
145 000 ₽
5 100 ₽
4%
2
Добывающая отрасль
150 000 ₽
78 800 ₽
71 200 ₽
90%
3
Металлургия, металлообработка
150 000 ₽
149 600 ₽
400 ₽
0%
4
Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие
150 000 ₽
119 000 ₽
31 000 ₽
26%
5
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование
100 500 ₽
96 800 ₽
3 700 ₽
4%
6
Автомобильный бизнес
100 100 ₽
125 500 ₽
- 25 400 ₽
-20%
7
Химическое производство, удобрения
93 000 ₽
100 000 ₽
- 7 000 ₽
-7%
8
Перевозки, логистика, склад, ВЭД
92 900 ₽
186 700 ₽
- 93 800 ₽
-50%
9
Нефть и газ
92 000 ₽
46 700 ₽
45 300 ₽
97%
10
Энергетика
79 600 ₽
66 100 ₽
13 500 ₽
20%
11
Управление многопрофильными активами
75 000 ₽
70 000 ₽
5 000 ₽
7%
12
Государственные организации
74 200 ₽
100 000 ₽
- 25 800 ₽
-26%
13
Лесная промышленность, деревообработка
70 000 ₽
62 100 ₽
7 900 ₽
13%
14
Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника
69 500 ₽
61 100 ₽
8 400 ₽
14%
15
Образовательные учреждения
65 000 ₽
59 000 ₽
6 000 ₽
10%
16
Сельское хозяйство
65 000 ₽
60 000 ₽
5 000 ₽
8%
17
Услуги для бизнеса
60 700 ₽
50 100 ₽
10 600 ₽
21%
18
Телекоммуникации, связь
60 600 ₽
55 000 ₽
5 600 ₽
10%
19
Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг
60 000 ₽
54 900 ₽
5 100 ₽
9%
20
Услуги для населения
60 000 ₽
55 300 ₽
4 700 ₽
8%
21
ЖКХ
59 900 ₽
54 000 ₽
5 900 ₽
11%
22
Информационные технологии, системная интеграция, интернет
59 800 ₽
52 500 ₽
7 300 ₽
14%
23
Финансовый сектор
58 900 ₽
56 200 ₽
2 700 ₽
5%
24
Продукты питания
57 100 ₽
49 600 ₽
7 500 ₽
15%
25
Медицина, фармацевтика, аптеки
54 600 ₽
54 200 ₽
400 ₽
1%
26
Розничная торговля
54 200 ₽
48 000 ₽
6 200 ₽
13%
27
Товары народного потребления (непищевые)
52 500 ₽
50 400 ₽
2 100 ₽
4%
28
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование
45 000 ₽
35 000 ₽
10 000 ₽
29%
(фото с https://ria.ru)