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В Архангельской области появились высокооплачиваемые вакансии

Не бывает плохого или хорошего времени для поиска или смены работы, но весной так и хочется обновляться! Работодатели при этом видя нарастающий кадровый дефицит в большинстве профессиональных сфер из-за нехватки специалистов и рабочих, всё активнее ищут работников и некоторым готовы платить зарплату в 4 раза выше средней по рынку труда Архангельской области. 

Напомним, на данный момент средняя предлагаемая зарплата в архангельских вакансиях составляет порядка 50,7 тыс. рублей, что на 9,4 тыс. ниже средней российской зарплаты, но при этом на 11 тыс. рублей больше, чем в начале весны в прошлом году в северном регионе. 

Сейчас больше всего высокооплачиваемых вакансий (200 тыс. рублей и выше) предлагают архангельские компании из сферы перевозок и логистики, автобизнеса, строительства и недвижимости, а также промышленного сектора и тяжелого машиностроения. С другой стороны, меньше всего предложений о работе с высокой зарплатой архангельские работодатели разместили за последнее время в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, медицине, образовании и ЖКХ.  

Эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Архангельской области прямо сейчас.

  1. Производитель работ (общестроительные работы), от 180 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/94149257 
  2. Производитель работ на строительный объект, о. Новая Земля, от 220 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/94586424 (Вахта)
  3. Водитель категории Е, до 220 000 ₽, https://spb.hh.ru/vacancy/94178221 
  4. Геодезист, от 220 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/90936135 (Вахта)
  5. Программист 1С, от 160 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/94743264 
  6. Сварщик, от 255 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/94216466 (Вахта)
  7. Командир воздушного судна Ан-24, до 400 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/90869734 
  8. Разнорабочий на автозавод, от 198 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/95038338 
  9. Главный инженер/Руководитель проектов, от 250 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/95365078 
  10. Машинист крана автомобильного SANY 30 тонн, от 200 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/94766551 (Вахта)

При этом, по данным сервиса hh.ru, «Банк данных зарплат», за первые три месяца 2024 года работодатели из регионов СЗФО уже начали пересмотр зарплат своих сотрудников. В частности, в январе пересмотр дохода сотрудников провели уже 27% компаний в СЗФО, в феврале еще 6% и в марте - 16%. Средний размер пересмотра составляет +8% от текущего уровня дохода работников. Статистика показывает, что отраслями-лидерами по частотности индексации зарплат в СЗФО в начале этого года стали ИТ-сфера, тяжелое машиностроение, транспортный сектор, а также компании из лесопромышленной отрасли.

 (фото с https://flectone.ru)  

02 апрель 08:30 | : Экономика

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