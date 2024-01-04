В Архангельской области появились высокооплачиваемые вакансии

Не бывает плохого или хорошего времени для поиска или смены работы, но весной так и хочется обновляться! Работодатели при этом видя нарастающий кадровый дефицит в большинстве профессиональных сфер из-за нехватки специалистов и рабочих, всё активнее ищут работников и некоторым готовы платить зарплату в 4 раза выше средней по рынку труда Архангельской области.
Напомним, на данный момент средняя предлагаемая зарплата в архангельских вакансиях составляет порядка 50,7 тыс. рублей, что на 9,4 тыс. ниже средней российской зарплаты, но при этом на 11 тыс. рублей больше, чем в начале весны в прошлом году в северном регионе.
Сейчас больше всего высокооплачиваемых вакансий (200 тыс. рублей и выше) предлагают архангельские компании из сферы перевозок и логистики, автобизнеса, строительства и недвижимости, а также промышленного сектора и тяжелого машиностроения. С другой стороны, меньше всего предложений о работе с высокой зарплатой архангельские работодатели разместили за последнее время в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, медицине, образовании и ЖКХ.
Эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Архангельской области прямо сейчас.
При этом, по данным сервиса hh.ru, «Банк данных зарплат», за первые три месяца 2024 года работодатели из регионов СЗФО уже начали пересмотр зарплат своих сотрудников. В частности, в январе пересмотр дохода сотрудников провели уже 27% компаний в СЗФО, в феврале еще 6% и в марте - 16%. Средний размер пересмотра составляет +8% от текущего уровня дохода работников. Статистика показывает, что отраслями-лидерами по частотности индексации зарплат в СЗФО в начале этого года стали ИТ-сфера, тяжелое машиностроение, транспортный сектор, а также компании из лесопромышленной отрасли.
(фото с https://flectone.ru)