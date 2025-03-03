От 300 тысяч и выше. Архангельские стоматологи попали в список состоятельных людей

Аналитики hh.ru выяснили, как изменился спрос на стоматологов в Архангельской области за последний год, а также сколько они могут зарабатывать.

За последний год работодатели в регионе открыли более 300 вакансий для врачей-стоматологов, и это на 45% больше, чем годом ранее. В целом по стране за тот же период спрос на данных специалистов вырос на 17%, а число вакансий превысило порог в 29 тыс. предложений о работе.

Медиана заработных плат, которые работодатели готовы платить стоматологам в Архангельской области, достигла 90 тыс. рублей, и по сравнению с показателями двухгодичной давности эта сумма выросла на 29% или на 20 тыс. рублей. В данном случае средняя зарплата местного стоматолога на 21 тыс. больше среднемесячного дохода жителя региона в начале этого года (порядка 69 тыс.). В целом же по РФ средняя зарплата стоматолога находится на уровне 100 тыс. (+10 тыс. за год).

Кроме того, предлагаемые стоматологам в Архангельской области зарплаты выгодно отличаются от коллег «по цеху». Специалисты с квалификацией врача за последний год могли рассчитывать на зарплату в 80,5 тыс. рублей в среднем, т.е. на 9,5 тыс. рублей меньше, чем у их коллег-дантистов.

В начале 2025 года максимально высокий уровень предлагаемых зарплат для местных зубных врачей зафиксирован в вакансии стоматолога-ортопеда (более 1,78 млн. рублей или до 20 000 $ за месяц, на руки.) . Чтобы претендовать на эту работу, кандидату нужно быть готовым к переезду в Казахстан, при этом компания возьмет на себя расходы на перелет и аренду квартиры будущего сотрудника.

Топ высокооплачиваемых вакансий для стоматологов в Архангельской области:

Врач стоматолог – терапевт, до 300 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118020099

Врач стоматолог-ортопед, от 100 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/117286411

Врач-стоматолог детский, от 115 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/110101511

Врач-стоматолог, от 100 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/118026731