Группа Аквилон поделилась своими успехами за 2024 год

Офисы компании в Архангельске на ул. Попова, 14, 6-й этаж будет работать в праздничные дни:

В субботу 28 декабря - с 9.00 до 17.00

29 и 30 декабря, 4-6 января и 8 января - с 11.00 до 17.00

31 декабря, 1-3 января и 7 января – выходные дни

С 9 января – по обычному графику.

В уходящем 2024 году Группа Аквилон вновь – в 11-й раз стала обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России». У компании в Поморье – самый большой объем социальных обязательств. И все они будут выполнены в полном объеме.

Архангельская область остается опорной площадкой для реализации проектов Группы Аквилон. Сейчас в столице Поморья и Северодвинске компанией строится 16 жилых комплексов - порядка 435 тыс. кв. м жилья. В текущем году в Архангельске и городе корабелов введено в строй 140 тыс. кв. м. Реализовано более 2000 квартир.

Событием года в Архангельске стало открытие возрождённого пивоваренного завода Альберта Суркова. В возрождение памятника Группой Аквилон вложено более 750 млн

рублей, потребовалось 10 лет кропотливой работы. На площади в 1,3 га в столице Поморья появилось новое пространство для креативных индустрий и современных культурных, туристических и бизнес-проектов.

В уходящем году Группа Аквилон начала строительство и открыла продажи квартир в 12 объектах – новых жилых комплексах и новых очередях уже возводимых ЖК общей площадью 140 тыс. кв. – всего 3025 квартир.

В их числе - первый в Архангельске жилой комплекс с собственной газовой котельной на берегу Северной Двины. Для обеспечения теплоснабжения проект предусматривает строительство современной автоматизированной газовой котельной мощностью 6,4 мВт. Для подключения котельной по соглашению с «Газпром Газораспределение Архангельск» будут проложены сетей газоснабжения протяженностью порядка 750 метров от проспекта Московский вдоль улицы Октябрят. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в проект газификации составит более 75 млн рублей. Переход на газ позволит снизить затраты на теплоснабжение и не зависеть от централизованной системы подачи теплоносителя во внутридомовые системы отопления.

В рамках пяти масштабных инвестиционных проектов Группа Аквилон: построила детсад в Квартале 100 в Северодвинске (ведется его передача муниципалитету), строит там же общедоступный парк с берегоукроеплением озера Театральное; в четырех жилых комплексах 7% жилой площади будет передано для предоставления нуждающимся, также будет построен общедоступный ФОК и зарезервировано место под еще один.

В рамках 6 проектов комплексного развития территорий Группа Аквилон за свой счет расселяет 42 дома, из них 18 домов площадью 8,1 тыс. кв. м уже расселено. На этих участках компания также расселяет дома для размещения школы, двух детсадов и сквера. Еще один детсад и сквер в Архангельске Группа Аквилон строит в рамках городской программы развития застроенных территорий.

В настоящее время застройщиком ведется проектирование еще 10 жилых комплексов общей площадью порядка 450 тыс. кв. м. Данные проекты уже обеспечены земельными участками. Только в этом году компания приобрела 8 участков общей площадью 11,3 га для размещения 225 тыс. кв. м. Основной объем земли приобретен у частных собственников.

Отметим, что Группа Аквилон является девелопером федерального масштаба. Компания представлена в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве. Кроме того Группа Аквилон приступила к работе в Иваново и Нижнем Новгороде. В портфеле холдинга – более 2,5 млн кв. м строящейся недвижимости.



