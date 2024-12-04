Стоимость новых автомобилей в январе на архангельском рынке заставляет задуматься

Эксперты Авто.ру Оценка изучили объявления в сегменте новых автомобилей в Архангельской области и определили, что средние цены в январе 2025 года по сравнению с декабрём увеличились на 3,1%. При этом некоторые модели, напротив, подешевели.

Январь продемонстрировал традиционное для начала года охлаждение спроса после активного периода в ноябре-декабре. Количество активных объявлений в целом по стране сократилось на 11%, однако оказалось на 20% больше, чем годом ранее. Многие производители провели пересмотр своих цен, что также отразилось на показателе средней стоимости. К концу января в Архангельской области он достиг 3,29 миллиона рублей, что сразу на 3,1% выше декабрьских значений.

Рейтинг самых подорожавших за месяц новых автомобилей, официально представленных на российском рынке, в Архангельской области возглавила модель Haval F7 (6,4%; 3,31 млн рублей). За ней идут Tank 300 (3,5%; 4,67 млн рублей), Haval Jolion (2,4%; 2,6 млн рублей) и Jaecoo J8 (1,4%; 4,94 млн рублей). Замыкает пятерку Haval Dargo, чья средняя стоимость увеличилась на 1,3% – до 3,5 миллиона рублей.

Среди наиболее подешевевших моделей в январе в Архангельской области – Jaecoo J7 (-7,4%; 3,34 млн рублей), Omoda S5 (-7,3%; 2,14 млн рублей) и Haval M6 (-2,6%; 2,21 млн рублей).

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