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РВК-Архангельск модернизирует оборудование для борьбы с засорами

РВК-Архангельск начал устанавливать сорозадерживающие устройства на канализационных выпусках из многоквартирных домов. Это поможет коммунальщикам в борьбе с засорами канализационных сетей и предотвращения аварийных ситуаций.

Первое такое устройство смонтировано на улице Авиационной, 12. Бригады водоканала регулярно выезжают на этот адрес для устранения засоров и вытаскивают из сетей тряпки, влажные салфетки и другие посторонние предметы.

«Сорозадерживающее устройство – это специальное приспособление, которое устанавливается внутри канализационных труб. Оно предназначено для улавливания крупного мусора, такого как тряпки, влажные салфетки, средства личной гигиены и другие отходы, которые не должны попадать в канализацию. Устройство предотвращает засоры, защищает насосное оборудование и снижает риск аварий на сетях. Установка сорозадерживающих устройств – это лишь один из шагов в борьбе с нарушениями. Мы надеемся на понимание и поддержку горожан в этом важном деле», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Аналогичные устройства уже успешно применяются в других регионах России. Например, в Москве и Санкт-Петербурге их установка позволила значительно сократить количество засоров и аварий на канализационных сетях. В некоторых случаях количество выездов аварийных бригад сократилось на 30-40%, что подтверждает эффективность таких решений.

Канализационная система – это сложный механизм, который требует бережного отношения. Попадание посторонних предметов в трубы приводит к засорам, авариям и, как следствие, к неудобствам для жителей и дополнительным затратам на ремонт. Установка сорозадерживающих устройств – это эффективный способ предотвратить такие ситуации.

РВК-Архангельск призывает жителей города ответственно относиться к использованию канализационной системы и напоминает основные правила пользования канализацией. Нельзя выбрасывать в унитаз тряпки и влажные салфетки, даже если на упаковке указано, что они «растворяются в воде», средства личной гигиены (ватные диски, палочки, прокладки, подгузники),  строительный мусор, песок, наполнители для туалета животных, остатки пищи, жиры и масла. Используйте мусорные корзины для утилизации отходов, которые могут вызвать засор.

03 март 13:58 | : Экономика

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