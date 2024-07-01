Благодаря Народному фронту, пресечен беспредел в отношении обращения с медотходами в Холмогорской больнице

После вмешательства Народного фронта руководство Холмогорской ЦРБ оштрафовано за нарушение санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

Напомним, в конце марта активисты ОНФ Архангельской области обнаружили свалку медицинских отходов Холмогорской больницы.

Никак не промаркированные пакеты из использованных шприцов, собранных в пластиковые бутылки, пробирки с кровью и токсичная зола были свалены в промзоне у крематора учреждения, а сам он закрыт на замок. Посмотреть на это можно в ролике ОНФ здесь: https://www.youtube.com/watch?v=EnrkumsmbA0

Народный фронт обратился в прокуратуру с требованием пресечь экологический беспредел и навести порядок в системе утилизации опасных изделий.

«Мы получили подтверждение, что в данный момент территория крематора огорожена забором, а схрон из отходов класса Б ликвидирован. Также к административной ответственности привлечены виновные в нарушении санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. Главный врач и главная медицинская сестра Холмогорской ЦРБ оштрафованы. Но мы продолжим следить за этой историей до полного устранения всех замечаний наших экспертов», - рассказали ИА Rusnord в региональном штабе Народного фронта.

На фото: скриншот из ролика ОНФ Архангельской области