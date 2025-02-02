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РВК-Архангельск ответил на вопросы горожан о жесткости воды

Сотрудники кол-центра РВК-Архангельск в феврале начали чаще консультировать горожан по вопросам качества воды, связанным с образованием осадка и накипи при кипячении.

Жёсткость воды определяется количеством содержащихся в ней карбонатов кальция и магния. Различают два типа жёсткости: карбонатную (связанную с бикарбонатами кальция и магния) и некарбонатную (из-за солей кальция и магния). Чем выше концентрация этих солей, тем жёстче вода.

«Содержание кальция и магния в воде влияет на её жёсткость. Именно эти элементы вызывают появление осадка и накипи. В системах водоподготовки РВК-Архангельск не используются химические добавки, которые могли бы увеличить жёсткость воды. Показатель жёсткости меняется в зависимости от сезона. В конце 2023 года и начале 2024 года жёсткость составляла 1 градус, весной она поднялась до 5 градусов, а с лета установилась на отметке 4 градуса. Хотя жёсткость увеличилась в 4 раза по сравнению с прошлым годом, это не нарушает санитарные нормы», - пояснила начальник Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

Согласно санитарным нормам, максимальная допустимая жёсткость питьевой воды составляет 7 мг-экв/л. Лаборатория РВК-Архангельск постоянно следит за качеством воды, используя метод титрования проб с применением специального раствора и индикаторов.

Важно отметить, что кальций и магний не являются вредными элементами. Наоборот, многие северяне испытывают недостаток этих веществ. При кипячении и дальнейшем отстаивании воды жесткость незначительно уменьшается. Что касается бытовой техники, подверженной влиянию жёсткости, современные моющие средства обычно включают компоненты, смягчающие воду. 

18 февраль 15:06 | : Экономика

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