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РВК-Архангельск создаст собственную географическую инфосистему

Компания РВК-Архангельск планирует разработать и внедрить собственную географическую информационную систему (ГИС). Городская система, которой сейчас пользуются специалисты предприятия, не учитывает всей специфики сетей водоснабжения и водоотведения. Внесение в нее данных, например, по паспортизации колодцев, занимает много времени на согласование, чтобы колодец просто поместить на карты. Поэтому РВК-Архангельск идет вперед – закупает специальную компьютерная программу, а специалисты предприятия проходят обучение.

«Географическая информсистема представляет собой мощный инженерный инструмент. Она позволяет точно моделировать, анализировать и оптимизировать сложные гидравлические системы, создавать точные цифровые модели существующих и проектируемых водопроводных сетей. Модель может симулировать поведение сети в различных условиях. Я прошел обучение в специализированном учебном центре, чтобы создать компьютерную версию архангельских систем водоснабжения и водоотведения в такой системе», - рассказал начальник отдела организации режима систем и сооружений (ОРСИС) РВК-Архангельск Сергей Павлов.

У системы, которую начнет внедрять РВК-Архангельск, несколько важных задач: моделировать водопроводные сети на компьютере; анализировать, как вода течет по трубам, где есть проблемы и как их исправить; оптимизировать работу сети, чтобы было меньше потерь воды и энергии; планировать развитие водопроводной сети на будущее. 

«Такие информационные системы внедрены и успешно работают уже во многих водоканалах страны. Мы будем строить свою, опираясь на их опыт. ГИС позволит нам оперативно решать проблемы, если они возникают.  Например, в каком-то районе города упал напор воды или случилась авария.  Инженеры могут «запустить» эту ситуацию в ГИС и посмотреть, что происходит в трубах, где «узкое место», как лучше перекрыть воду, чтобы как можно меньше абонентов оказались под отключением.  ГИС поможет быстро найти и исправить поломку. Также мы сможем менять режимы работы насосов, чтобы сделать подачу воды более эффективной и экономичной. ГИС  – это умный инструмент для управления городской «водной жизнью». С ее помощью мы сможем еще более  эффективно управлять водопроводными сетями, повысить надежность водоснабжения, снизить потери и оптимизировать затраты, что в конечном итоге обеспечивает качественное и бесперебойное водоснабжение для населения», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.  

17 февраль 11:50 | : Экономика

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