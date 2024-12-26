Дмитрий Морев рассказал, где ждать весной ремонт дорог

Департамент транспорта уже объявил аукцион, чтобы определить подрядчика на ямочный ремонт. Ему предстоит устранить деформации покрытия литым асфальтом и с применением струйно-инъекционного метода.

Дополнительное обследование будет проведено после таяния снега, но уже сейчас специалисты сформировали список участков, где ремонт требуется в первую очередь.

- Все мы видим, что необходимо срочно принимать меры по восстановлению улицы Советской и Никольского проспекта, улицы Мостовой и эстакады на Окружное шоссе. Перед началом сезона дорожных работ будет принято решение, какие участки включать в план основных ремонтов, а на каких проводить противоаварийный ямочный ремонт, - пояснил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Условия контракта на ямочный ремонт предполагают, что почти 80% объемов будет выполнено литой смесью с обрубкой краев. Этот способ применяется для устранения глубоких и крупных повреждений. Стройно-инъекционный метод позволяет выровнять небольшие ямы и трещины, является профилактикой дальнейшего разрушения покрытия.

На ямочный ремонт, который стартует в весенний период, выделено 8,3 млн рублей.