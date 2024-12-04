Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев лично контролирует ремонт эстакады в Архангельске

Градоначальник рассказал, как провел эти выходные (пока негосударственные люди расслаблялись на диване – от редакции):

- Аномально теплый январь, конечно, принес массу сложностей. До сих пор в городе открыты не все ледовые переправы, а на дорогах при переходе через 0 градусов появляются ямы.

В понедельник по прогнозу серьезные заморозки, но мы успеваем отремонтировать литым асфальтом путепровод, участки железнодорожного моста и точечно еще несколько участков.

Сейчас готовимся к заключению контракта на ямочной ремонт. После схода снега в первую очередь возьмем в работу участки в Соломбале. Очевидно, что на Советской требуется восстановление нормального проезда.

За одни теплые выходные невозможно охватить все участки, на которые поступают жалобы. А в морозы даже литой асфальт не укладывается. Но департаменту транспорта я поручил включить их  в планы первоочередных весенних объектов.


02 февраль 10:01 | : Политика / Экономика

Главные новости


Расселение аварийного жилья в Поморье - денег нет. Что делать?
Гудим-Левкович: «Жена ругается и молится». Разговор в промежутке между спецкомандировками

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (8)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20