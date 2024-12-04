Дмитрий Морев лично контролирует ремонт эстакады в Архангельске

Градоначальник рассказал, как провел эти выходные (пока негосударственные люди расслаблялись на диване – от редакции):

- Аномально теплый январь, конечно, принес массу сложностей. До сих пор в городе открыты не все ледовые переправы, а на дорогах при переходе через 0 градусов появляются ямы.

В понедельник по прогнозу серьезные заморозки, но мы успеваем отремонтировать литым асфальтом путепровод, участки железнодорожного моста и точечно еще несколько участков.

Сейчас готовимся к заключению контракта на ямочной ремонт. После схода снега в первую очередь возьмем в работу участки в Соломбале. Очевидно, что на Советской требуется восстановление нормального проезда.

За одни теплые выходные невозможно охватить все участки, на которые поступают жалобы. А в морозы даже литой асфальт не укладывается. Но департаменту транспорта я поручил включить их в планы первоочередных весенних объектов.



