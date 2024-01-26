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Бюджет Архангельска получит 15 млн на ранний ямочный ремонт дорог

В первую очередь образовавшиеся за зиму дефекты асфальта уберут на Троицком проспекте и других магистралях, где ходят автобусы.

 - Уже сегодня специалисты департамента транспорта приступили к мониторингу улиц и фиксации мест, где требуется проведение ямочного ремонта. График работ будет составлен с учетом этой ведомости. На проведение необходимых весенних работ дополнительно выделяется 15 млн рублей, - сообщил заместитель главы Архангельска по инфраструктурному развитию Александр Майоров.

 Комплексный ремонт в городе будет проводиться в летний период в рамках президентского нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а также по городской программе. Ямочный ремонт является дополнительной мерой и нацелен на создание условий для безаварийной езды.

11 март 12:34 | : Экономика

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